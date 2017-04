Vitne til Stockholm-angrepet: – Det er en følelse av tomhet her

Det ble rapportert om svært dramatiske scener fra Stockholm sentrum da en lastebil meide ned folk i Drottninggatan og kjørte inn i kjøpesenteret Åhlens City fredag ettermiddag.

Vitnet Aftenposten har snakket med, Enzo Bussoli, bor like ved Drottningatan sammen med sin kone Kjersti Bussoli. Han var på vei til sin revisor like ved Drottningatan da han syklet inn i terrorscenen.

– Da jeg først kom dit lå en person død på bakken. Da jeg kom inn på Drottninggatan fra neste tverrgate så jeg to utenfor Åhlens som fikk hjerte- og lungeredning.

Han forteller at han først trodde det var en bombe da han hørte et smell og kjente lukten av røyk. Dette viste seg senere å være lastebilen som tok fyr etter at den kræsjet inn i kjøpesenteret.

Morten Uglum

Mer folk ute enn vanlig

Bussoli beskriver kaotiske reaksjoner.

– Det var bare masse skriking fra politiet. Jeg tror ikke de visste hvordan de skulle oppføre seg. Men de stengte gatene veldig raskt, forteller Enzo.

Aftenposten treffer han og kona Kjersti Bussoli mens de ute og går tur med hunden.

– Det er en følelse av tomhet her, men samtidig er det litt som de beskrev det etter 9/11 i New York, jeg føler at folk her er veldig snille nå, sier han.

Det er mange eksempler på samholdet i byen i kveld. Tusenvis ble strandet da kollektivtransporten stanset opp etter angrepet, og fant sammen med ukjente. Mange tilbudte seg å hjelpe folk som satt fast.

Bussoli mener myndighetene burde tatt forholdsregler for å ivareta sikkerheten i sentrumsgatene i Stockholm, der mange fotgjengere ferdes.

– De burde vite at Drottningatan av alle gater burde vært sperret for trafikk. Det går nesten ikke an å komme frem her en fredag ettermiddag, sier han.

Så en kvinne som hadde mistet bena

Et vitne nyhetsbyrået TT har snakket med kom ut fra Centralbadet på Drottninggatan like etter at lastebilen hadde kjørt forbi.

– Det er fryktelig. Masse blod på gaten og folk som lå overalt. Det ble gjort hjerte-lunge-redning på to personer akkurat der jeg kom, men én av dem var nok allerede død, forteller vitnet.

En annen forteller SVT om grusomme scener.

– Jeg var livredd, og skjelver fortsatt. Jeg så en kvinne som hadde mistet bena. Det kunne vært meg, sier øyenvitnet Nasrin til SVT.

Hun sier bilen kom i «rakettfart».

– Den knuste alt på sin vei. I begynnelsen trodde vi det var en eksplosjon på grunn av den høye lyden. Da vi gikk ut så vi at alt var knust, sier hun.

Overvåkingskamera fra en butikk viser mennesker som løper i dekning inn i butikken. Sekunder senere raser lastebilen forbi, før man hører at den kræsjer.

Ber folk om å ikke spre falske rykter

Myndighetskanalen Krisinformation.se sendte fredag ut en twittermelding der de ber folk om å bruke sosiale medier i stedet for telefon, for å unngå overbelastede telefonlinjer.

Videre oppfordres folk til å ikke spre rykter i sosiale medier, samt å ikke legge ut bilder av skadde personer.

Phone lines in Stockholm may be overloaded at times. Use social media. Do not spread unfounded rumours. — Krisinformation.se (@krisinformation) April 7, 2017

Terrorekspert Hans Brun sier det viktigste akkurat nå er å få klarhet i nøyaktig hva som har skjedd i Stockholm.

– Det viktigste akkurat nå er å bevare roen og avvente til det finnes verifisert informasjon fra myndighetene og ikke spre rykter unødvendig, sier Brun til nyhetsbyrået TT.