Voldelige sammenstøt i Paris. Fransk politi har skutt tåregassgranater mot demonstranter.

Smellene gjallet i Bastille-området da fransk politi skjøt tåregassgranater mot demonstranter i den franske hovedstaden.

Svartkledde og maskerte demonstranter kastet molotovcocktails mot politiet som svarte med å skyte tåregassgranater i forbindelse med 1. mai-markeringene.

Alvorlig skadet

Fire politibetjenter er såret, opplyser franske myndigheter ifølge Francetvinfo som viser til opplysning fra det franske politiet. En politimann er alvorlig forbrent i ansiktet.

Kamil Zihnioglu / TT / NTB scanpix

Videoopptak viser hvordan opprørspolitiet først omringer og forsøker å isolere de maskerte demonstrantene som kastet brannbombene mot politiet fra resten av 1. mai-toget, før de tar i bruk tåregass mot demonstrantene.

Thibault Camus / TT / NTB scanpix

En uke før valget

Årets 1. mai-tog i Paris var et av de største på mange år. Ifølge politiet deltok 30.000 personer i markeringen, mens fagforeningen CGT hevder at 80.000 deltok. Det melder Francetvinfo. Markeringene var preget av at det er mindre enn en uke igjen til presidentvalget.