Voldsbølge etter valget i Gabon

Mange skal være skadet i volden som har herjet hovedstaden i Gabon det siste døgnet, melder nyhetsbyrået AFP. Det ble avholdt valg på lørdag, et valg observatører og velgere tviler på gikk riktig for seg.

Onsdag ble den sittende presidenten Ali Bongo erklært som valgets vinner med hårfin margin over opposisjonskandidaten Jean Ping. Tusenvis av sinte velgere tok til gatene i Libreville og anklaget myndighetene for juks.

Parlamentsbygningen ble påtent, skudd hørtes i gatene og tungt bevæpnede sikkerhetsstyrker ble satt inn mot demonstrantene. Minst seks ble skadet.

– To drept

I de tidlige morgentimene onsdag stormet sikkerhetsstyrkene også opposisjonens hovedkvarter. Ping sier til BBC at to mennesker er drept.

– De angrep klokken 01.00 (02 norsk tid). De kom inn med helikoptre og angrep deretter på bakken. 19 er skadet, noen svært alvorlig, sa Ping til AFP tidligere på natten. Han var ikke selv i partihovedkvarteret.

Sikkerhetsstyrkene skal ha brukt tåregass og skutt inne i bygningen.

REUTERS/Gerauds Wilfried Obangome

En talsmann for regjeringen sier at sikkerhetsstyrkene stormet partihovedkvarteret for å få tatt «de kriminelle» som tidligere på dagen hadde satt fyr på parlamentsbygningen.

Ingen internettilgang

Både militæret og politiet er tungt til stede i hovedstaden. Store deler av byen står stille og tilgangen til internett er kuttet.

Ali Bongo vant valget med 49,8 prosent mot Jean Pings 48,2 prosent ifølge resultatet som ble kunngjort i går. Med det går Bongo inn i sin andre periode. Hans familie har styrt landet i nesten femti år.

Både opposisjonen, EU og USA har krevd at resultatetene fra hver enkelt valgkrets skal offentliggjøres. EUs observatører fikk ikke tilgang på møtet i valgkommisjonen onsdag og en talsperson sier at valget manglet transparens.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har oppfordret til ro og uttrykt bekymring over rapportene om trefninger og ildspåsettelse.

