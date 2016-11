Voldsomme demonstrasjoner mot Trump i USA

Pepperspray og gummikuler

I Portland i Oregon har demonstrasjonene blitt så kraftige at politiet nå karakteriserer dem som «opptøyer».

Det hele startet som en demonstrasjon torsdag med anslagsvis 4000 mennesker i følge CNN. Ifølge politiet ble stemningen stadig mer aggressiv, og demonstranter skal ha begynt å knuse butikkvinduer og ødelegge biler på sin vei gjennom gatene.

– Politiet har pågrepet 26 mennesker under opptøyene. Fredag formiddag kommer vi med en oppdatert oversikt over pågripelser, siktelser og bilder, heter det i en Twitter-melding fra politiet.

Nå vil politiet ta i bruk kraftigere skyts mot det de kaller «omfattende kriminell og farlig oppførsel».

Portland-politiet melder på sin Twitter-konto at de vil bruke pepperspray og gummikuler for å få kontroll på demonstrantene om nødvendig.

Jim Ryan / TT / NTB Scanpix

Trump skylder på mediene

USAs neste president selv tok også til sosiale medier for å kommentere demonstrasjonene. Han gjentok påstanden om at protestaksjonene er koordinert og at mediene har skylden.

«Vi har nettopp hatt et veldig åpent og vellykket presidentvalg. Nå er profesjonelle demonstranter, oppildnet av mediene, ute og protester. Veldig urettferdig!» skriver Trump på Twitter torsdag kveld.

I hovedstaden Washington gikk rundt 100 mennesker i tog fra Det hvite hus, der Trump møtte president Barack Obama, til hotellet Trump International. De ropte «Love Trumps Hate». Sammen med slagordet og emneknaggen #notmypresident er dette en av gjengangerne blant Trumps motstandere.

Flere byer

– Denne generasjonen fortjener bedre enn Donald Trump, sier 17 år gamle Lily Morton til nyhetsbyrået Reuters. Hun kom til demonstrasjonen sammen med klassekamerater fra videregående skole.

I San Francisco gikk over 1.000 elever fra minst 10 forskjellige skoler med regnbueflagg og plakater mot rådhuset i byen. I New York legger folk igjen fargerike post-it-lapper med korte beskjeder som «Er jeg den eneste som er redd?», «Jeg er sint» og «Jeg trenger en klem». Over 3.000 har så langt uttrykt sin mening på denne måten på en vegg ved Union Square på Manhattan.

Også andre steder i landet har elever, studenter og andre protestert torsdag.

CARLOS BARRIA / X90035

– Sutrete unger

Onsdag var det større demonstrasjoner i blant annet New York, Chicago, Boston, Philadelphia, Portland, Austin, Los Angeles, Seattle og Washington.

Rudy Giuliani, tidligere New York-ordfører og en av Trumps nærmeste støttespillere, har gått ut og kalt demonstrantene «bortskjemte, sutrete unger». Giuliani er for øvrig nevnt som en mulig justisminister eller sikkerhetsrådgiver når Trump inntar Det hvite hus i januar.