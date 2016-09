WHO ber om evakuering av skadde fra Aleppo

Hjelpearbeidere rapporterer om minst 13 drepte sivile i flyangrep mot de opprørskontrollerte områdene tirsdag.

Over 200 mennesker ble fraktet til sykehus i Øst-Aleppo sist helg, men det er bare igjen omkring 35 leger som kan behandle dem, skriver WHO i en uttalelse.

Flyangrep fra Russland og regjeringsstyrkene i Syria har tatt livet av 262 mennesker i Øst-Aleppo, av dem 42 barn, siden våpenhvilen brøt sammen 19. september, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Sammenbrudd

WHO-uttalelsen, som kom tirsdag, viser til at alle ruter til og fra Øst-Aleppo nå er stengt, og det er ingen muligheter for befolkningen til å komme seg ut av det opprørskontrollerte området.

De gjenværende 25 helseinstitusjonene i Øst-Aleppo er på grensen til sammenbrudd. Syv av sykehusene er helt eller delvis ute av funksjon, ifølge WHO.

USA kunngjorde tirsdag at de gir 364 millioner dollar – nærmere 3 milliarder kroner – i ekstra humanitær hjelp til syrerne, både i og utenfor landet. USAs assisterende utenriksminister Anne Richards ber samtidig om uhindret humanitær adgang til Aleppo og til alle som trenger hjelp i Syria.

Frykter massakre

Lederen for Hvite hjelmer, det frivillige syriske redningskorpset, sier at de 250.000 gjenværende innbyggerne i Øst-Aleppo frykter en massakre enten de flykter eller om byen blir tatt av syriske regjeringsstyrker.

– Situasjonen vil bli uholdbar innen få uker. De sivile vil gripe enhver anledning til flykte. Det er ingen mulighet til å sørge for sikkerhet og beskyttelse for de sivile og vi frykter massakrer, kidnapping eller fengsling av mange av dem, sier Raed Saleh.

Han har den siste uken vært i New York for å samle internasjonal støtte i forbindelse med hovedforsamlingen i FN. Etter sammenbruddet i samtalene mellom USA og Russland for å få til en ny våpenhvile, er han imidlertid frustrert og oppgitt.

– Vi trenger ikke flere resolusjoner, vi trenger politisk vilje fra verdens ledere for å få slutt på drapene i Syria og stille krigsforbryterne til ansvar for sine handlinger, sier han.

Offensiv på bakken

Ifølge anonyme kilder nær den syriske regjeringen har styrkene startet et angrep på Øst-Aleppo fra fire retninger. Samtidig bekrefter det offisielle nyhetsbyrået i Syria, Sana, at regjeringsstyrkene har tatt kontroll over deler av gamlebyen i Aleppo etter harde kamper de siste dagene.

USA mener offensiven er bevis på at president Bashar al-Assad og hans russiske og andre allierte har sviktet den internasjonale fredsprosessen. Amerikanske og britiske myndigheter har også anklaget Russland og Assad-regimet for krigsforbrytelser i forbindelse med bombingen av opprørskontrollerte deler av Aleppo, mens Russland har forklart det med at angrepene skal «fjerne terrorister mens så få sivile som mulig skades».