Washington Post: Trump sliter med å finne folk som tør jobbe for seg

Det er The Washington Post som skriver at presidenten sliter med å fylle flere av nøkkelrollene i regjeringen sin.

Lettere blir det ikke akkurat av bråket rundt sparkingen av FBI-direktør James Comey og spekulasjoner om en granskning av presidentens rolle i en eventuell russisk innblanding i fjorårets valg.

The Washington Post har intervjuet 27 kilder for å vurdere rekrutteringsprosessen og kan fortelle at flere kvalifiserte kandidater er nervøse for å jobbe under en leder med et så uforutsigbart temperament.

Flere av dem skal ha oppsøkt hodejegere for å spørre om ryktet deres kan ta permanent skade av å jobbe med Trump.

Trumps advokat: Presidenten er ikke under etterforskning

Avviser påstandene

At Trump-administrasjonen har et ansettelsesproblem avvises imidlertid av Det hvite hus, som mener grunnen til at det går tregt er at kandidatene må sjekkes svært grundig før ansettelser kan kunngjøres.

– Jeg har folk som banker på døren min for å få snakke med presidentens ansettelsesansvarlig, sier pressetalsmann Sean Spicer.

– Det er en stor etterspørsel for å få jobbe i denne administrasjonen.

Andrew Harnik / TT / NTB scanpix

Har trappet opp tempoet

Det hvite hus trappet opp ansettelsestempoet i mai og første halvdel av juni, spesielt til posisjonene som er avhengig av politisk godkjenning. Det har ført til at 92 nyansettelser nå er klar for godkjenning i Senatet, sammenlignet med 59 i tidsperioden mellom Trumps innsettelse i januar og slutten av april.

Men Senatet har bare 25 arbeidsdager igjen før det tar sommerferie, og på dette tidspunktet har Trump bare 43 godkjente utnevnelser til seniorposisjoner.

Til sammenligning hadde president Barack Obama 151 politiske ansettelser på toppnivå innen midten av juni i sin første periode, mens George W. Bush hadde 130, viser data innhentet av The Washington Post og politisk uavhengige The Partnership for Public Service’s Center for Presidential Transition.

Avisen skriver også at for regjeringsposisjoner har median-ventetiden fra utnevnelse til Senatets votering vært 25 dager under Trump. Mediantiden under Obama var to dager, George W. Bush null dager og Bill Clinton én dags ventetid.

CHRISTOPHER BARTH / APWW

Byttet sjef for overgangsteamet etter tre dager

’En av de viktigste forklaringene er at Trumps overgangsteam hadde en treg start, skrev National public radio i april.

New Jersey-guvernør Chris Christie ble etter valgseieren utnevnt til å lede overgangsteamet. Men tre dager etter valget ble Christie erstattet av visepresident Mike Pence.

Clay Johnson III, som hjalp president George W. Bush med å bemanne administrasjonen, sier at dette kastet Trump-teamet ut i et hull.

– Alt de hadde gjort ble forkastet. De måtte starte med blanke ark den første dagen i overgangen, og det er en svært bratt høyde å bestige, sier han til NPR.

– Det er som et middelaldersk hoff

Ifølge Politico blar president Trump hver uke gjennom en mappe med navn på potensielle ansettelser. Denne typen detaljledelse forsinker ansettelsesprosessen, skriver nyhetsstedet.

Flere ledere skal også ha sitt å si om navnene, ifølge Politico.

– Det er som et middelaldersk hoff. Det hvite hus møtes en gang i uken for å gå gjennom personalet i et forsøk på å skape ensartethet, men i denne administrasjonen må man bare smile til det. Det er vanskelig å innføre ensartethet blant Det hvite hus’ ulike koalisjoner, sier en kilde som jobber med rekruttering til Det hvite hus.

Mener Trump er radioaktiv

Ifølge en talsperson for Det hvite hus skal rundt 200 personer være i søkelyset for ansettelser til posisjoner på seniornivå.

Potensielle kandidater følger imidlertid nøye med på Trumps oppførsel og behandling av høytstående ansatte.

«Trump er i ferd med å bli radioaktiv, og det inntrykket er akselererende», sier Bill Valdez, en tidligere senioransatt i energidepartementet som nå er president for Senior Executives Association, som representerer 6000 ledere i det føderale systemet.