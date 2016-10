WikiLeaks: Ecuador har kuttet Assanges nettforbindelse

– Vi kan bekrefte at Ecuador har avskåret Assanges nettforbindelse lørdag, kort tid etter utgivelsen av Clintons Goldman Sachs-taler, opplyste WikiLeaks på Twitter.

Assange har siden 2010 vært etterlyst av svensk påtalemyndighet, anklaget for seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. Etter at en britisk domstol i 2011 besluttet at han skulle utleveres til Sverige, søkte han tilflukt i Ecuadors ambassade i London. Han har oppholdt seg der siden, fordi han i siste instans frykter å bli utlevert til USA.

På tross av dette er han fortsatt aktiv i WikiLeaks, som de siste ukene har offentliggjort en rekke eposter hackere har stjålet fra epostkontoen til Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta. Tre taler Clinton fikk betalt for å holde for Goldman Sachs, ble utgitt av WikiLeaks lørdag, etterfulgt av flere dokumenter mandag.

Amerikansk etterretning og president Barack Obamas regjering har rykket ut og sagt at Russland står bak hackingen mot Det demokratiske partiet. De beskylder myndighetene i Moskva for å bruke lekkasjene, som blant annet er offentliggjort hos WikiLeaks, i et forsøk på å påvirke presidentvalget. USA har sagt at landet vil gjengjelde hackingen.

Russland avviser de amerikanske beskyldningene, og republikanernes presidentkandidat Donald Trump har også sagt at han ikke tror Russland prøver å påvirke valget. (NTB)

