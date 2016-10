WikiLeaks lekket flere Clinton-eposter

Lørdag ble nye eposter fra Clintons valgkampsjef John Podesta publisert. Disse viser at Clinton diskuterte om hun skulle holde en raserelatert tale rettet mot minoriteter.

Her diskuterte Podesta og taleskriveren Dan Scherwin seg fram til at en slik tale ville vise at Clintons omfattende og fortsatte forpliktelse til å bedre raserelasjoner.

Under normale omstendigheter ville ting vært annerledes: Ni Wikileaks-lekkasjer Clinton slipper billig unna grunnet Trump-skandalen

Rådgiver var bekymret

Scherwin skal så ha skrevet at en rådgiver var bekymret og mente talen kunne løfte fram nye spørsmål og introdusere «ny og ødeleggende informasjon», blant annet bruken av begrepet «super-predator».

Clinton brukte denne betegnelsen på unge gjengmedlemmer da hun var førstedame i 1996, noe hun senere har beklaget.

Har ikke bekreftet

Etter mye fram og tilbake skrev Schwerin at «om det går bratt nedover, kanskje det er verdt å gamble og gjennomføre talen.

Men om vi gjør det bra, så ser vi om vi kan fortsette uten å holde talen».

Clintons kampanje har verken bekreftet eller avkreftet om noen av de lekkede epostene er autentiske. Men de skylder på Russland for å stå bak lekkingen med mål om å påvirke presidentvalget. (NTB)