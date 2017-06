– Stillheten og ventingen, uten å vite hva som har skjedd med ham, er forferdelig, skriver svigersøsteren til Xavier Thomas (45) på Facebook.

45-åringen er én av de savnede etter terrorangrepet på London Bridge og Borough Market.

Han var på helgetur i den britiske storbyen sammen med sin kjæreste. De to gikk over London Bridge da en varebil startet å kjøre over folk på broen.

– Ifølge vitnebeskrivelser er det mulig at Xavier ble påkjørt av varebilen, og det resulterte at han ble kastet i elven Themsen, heter de i en pressemelding fra London-politiet.

Etter angrepet har dykkere søkt etter 45-åringen i elven som svinger seg gjennom London, uten å finne ham.

Vil ha informasjon

Nå ber etterforskere folk om informasjon for å kunne finne ut hva som skjedde med franskmannen.

– Om noen var på London Bridge da angrepet skjedde, som ikke har pratet med politiet, eller om noen har sett Xavier siden 3. juni, vennligst ta kontakt med politiet, heter det i pressemeldingen som ble sendt tirsdag kveld.

45-åringens kjæreste ble påkjørt på broen. Hun beskrives å være alvorlig skadet.

Familiene til kjæresteparet er blitt ivaretatt av både franske og britiske myndigheter etter angrepet. De har selv etter angrepet etterlyst franskmannen på Facebook.

– Vi er fryktelig bekymret, heter det i en Facebook-melding fra søsteren til kjæresten til Xavier. Meldingen ble publisert søndag.

Flere navngitt

Totalt ble syv personer drept da de tre terroristene kjørte inn i en folkemengde på London Bridge, før de gikk til angrep på folk med kniv.

Kun to av de drepte er offisielt navngitt. Dette er canadiske Christine Archibald fra Castlegar i British Columbia og Kirsty Boden (28) fra Loxton i Australia.

I sosiale medier og i en rekke aviser har også navnene til flere av de savnende blitt kjent, deriblant 32-åringen James McMullan.

Til britiske medier har hans søster opplyst at britisk politi har funnet bankkortet til 32-åringen på kroppen til en av de avdøde.

Fortsatt er ikke identiteten til de avdøde formelt bekreftet, noe som innebærer at de må ha fingeravtrykk eller DNA. Dette vil kunne ta flere dager.

Tirsdag kveld melder danske Ekstra Bladet at en dansk statsborger er blant de 48 som ble skadet i terrorangrepet i London. Dansken hadde dobbelt statsborgerskap og var ikke bosatt i Danmark.