Ytre høyre mot ytre venstre. Dette er «marerittscenarioet» som snart kan ryste Europa.

Det har lenge vært klart at ytre høyres Marine Le Pen ligger svært godt an til å sikre seg én av de to plassene i den andre og avgjørende runden i det franske presidentvalget.

Hvem hun skal møte der, har imidlertid vært et stort spørsmål. Lenge sto det hovedsakelig mellom sentrumspolitikeren Emmanuel Macron og den tradisjonelle høyrekandidaten François Fillon, men i løpet av de siste ukene har en ny person meldt seg på i kampen: Ytre venstres Jean-Luc Mélenchon.

Tanken på en avgjørende duell mellom Le Pen og Mélenchon skremmer både markeder, næringsliv og eksperter.

– En andre valgomgang der Mélenchon møter Le Pen vil gi velgerne to alternativer: Økonomisk katastrofe eller økonomisk kaos, sa Pierre Gattaz, sjefen i Frankrikes arbeidsgiverorganisasjon Medef, ifølge Financial Times.

Storbanken Citigroup omtaler det som et «marerittscenario» og eksperter venter at det vil kunne utløse betydelige børsfall og usikkerhet både i EU og NATO.

Markedene har allerede vist tegn til nervøsitet. Blant annet har gapet mellom rentene på fransk og tysk statsgjeld steget betydelig.

Positivt bilde av Mélenchon

Mélenchon er tidligere blitt omtalt som Frankrikes sureste politiker, men er i dag en politiker som hele 68 prosent sier de har et fordelaktig inntrykk av. Han er med det på klar førsteplass, ifølge en måling gjort for Paris Match.

Den tidligere så snerrende sinte mannen er denne våren forvandlet til en som bruker humor som våpen. Det har ført til at Mélenchon, som fikk 11 prosent som ytre venstres kandidat ved valget i 2012, har hatt en voldsom medvind på målingene.

For litt over en måned siden svarte 10,5 prosent at de ville stemme på Mélenchon i første runde i presidentvalget, ifølge Ifop. I dag er tallet 19 prosent og han er dermed omtrent likt med Fillon og like bak Macron og Le Pen. På mange meningsmålinger er det mindre enn en normal feilmargin mellom de fire første kandidatene.

I det franske valgsystemet er det de to kandidatene med flest stemmer i første runde, som går videre til en avgjørende andre runde. Søndagens valgrunde kan derfor bli en thriller der små marginer blir helt avgjørende for hvem som kommer til finalen 7. mai.

Velgeropprøret i Vesten består ikke bare av sinte, gamle menn. I dette landet surfer ytre høyre på en ungdomsbølge.

Snakker til mannen i gaten

I likhet med Marine Le Pen, snakker Mélenchon om vanlige arbeidsfolk. Han trekker store folkemengder til sine arrangementer. Han hadde sitt siste store møte i Dijon tirsdag, men talen hans ble overført som hologram til seks andre byer. Mer enn 30.000 personer møtte opp i de syv byene enten for å se ham live eller som hologram, det vil si en tredimensjonalt strømming av talen.

Han driver en meget moderne valgkamp. På samme måte som Le Pen er Mélenchon tungt til stede på sosiale medier, fordi han som henne føler at de tradisjonelle mediene er en motstander. Han er kjapp i replikkene, en god taler og gjorde det bra i TV-debattene.

Konkrete løfter

Alf Ole Ask

– Der andre politikere kommer med luftige løfter, er han konkret. Litt populist er han, men han har konkrete løfter om hva som skal gjøres for å rette opp det som er miserabelt med Frankrike, sier Joseph Castres, som driver den kommunale kinoen i den sørfranske byen Sigean.

Ved forrige valg stemte han på François Hollande, men sier han ikke alltid har stemt på venstresiden. Nå blir det Mélenchon på søndag. Castres er et typisk eksempel på tidligere sentrum-venstre velgere som nå stemmer Mélenchon.

Mélenchon har en rekke radikale forslag: For eksempel vil han innføre 100 prosent skatt på den delen av inntekten som er over 400.000 euro (3,8 millioner kroner), og han vil ha en ny forfatning der den nesten kongeaktige presidentmakten avskaffes. Han vil ikke, om han skulle bli valgt, flytte inn i presidentpalasset. Han vil bare bruke det som kontor.

Når det gjelder kamp mot globalisering og synet på EU og Russland, står Mélenchon og Le Pen ikke så langt fra hverandre.

Mélenchon vil melde Frankrike ut av NATO, Le Pen vil dra Frankrike ut av NATOs felles kommandostruktur.

Mélenchon sier han vil reformere et EU som han mener er skapt for å tjene næringslivets interesser. Dersom han ikke lykkes, vil han foreslå en folkeavstemning for å trekke Frankrike ut. Han er også for et nærere forhold til Russland.

REUTERS/Alain Jocard/Pool

Mélenchon har også uttrykt sympati og støtte til Venezuelas avdøde president Hugo Chávez, noe han har fått krass kritikk for den siste tiden.

I flyktningpolitikken og i spørsmål om innvandring har 65-åringen justert kursen. I 2012 valget var han for å gi papirløse opphold, stenge forvaringssentre og fjerne en del av de lovene som høyresiden hadde fått innført fra 2002. Nå handler programmet hans mer om å hjelpe folk der de er og stanse krigene og handelsavtalene. Dette har fått andre på venstresiden til å beskylde ham for å løpe Nasjonal Fronts ærend.

Droppet dødsstraff og fjernet etternavnet. Her er 9 måter Marine Le Pen gjør partiet sitt spiselig på.

Elitens mann

Mélenchon har tidligere vært statsråd for sosialistpartiet, men brøt i 2002 og dannet etterhvert Venstrepartiet som politisk ligger til venstre for sosialistene. Han er medlem av Europaparlamentet. Partiet kan sammenlignes med den mer ortodokse delen av SV, og han får i dette valget støtte fra franske kommunister.

Det er heller ikke første gangen at Mélenchon stiller som presidentkandidat. Men det er første gang han har en reell sjanse til å nå andre valgomgang. Han ble nummer fire i 2012 med 11 prosent av stemmene, litt over halvparten av hva han nå har på meningsmålingene.

Analyseselskapet Eurasia Group mener det fortsatt er mest sannsynlig at Mélenchon vil bli slått ut i første runde, blant annet fordi velgerne hans er mer usikre på valget sitt enn velgerne til Le Pen og Fillon.

Skulle han møte Le Pen i en andre runde, viser meningsmålingene at han er den av de to som har størst sjanser til å bli Frankrikes neste president. I en fersk måling fra Ipsos sier 57 prosent at de ville stemt på Mélenchon, mens 43 prosent ville stemt Le Pen.