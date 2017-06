Én dag – fire saker som ikke er god reklame for Tyrkia

Torsdag 15. juni kommer neppe til å huskes som en dag da Tyrkia markerte seg positivt. Her kan du lese om hvorfor:

1. Politiker dømt til 25 års fengsel

Det største opposisjonspartiet CHP startet torsdag en 425 kilometer lang protestmarsj fra hovedstaden Ankara til Istanbul. Formålet er å søke rettferdighet for parlamentsmedlemmet Enis Berberoglu. Han ble samme dag dømt til 25 års fengsel fordi han ifølge dommen skal ha gitt en avis en video som angivelig viser lastebiler full av våpen som den tyrkiske etterretningstjenesten var i ferd med å smugle til opprørere i Syria.

Protestmarsjen blir ledet av opposisjonslederen Kemal Kilicdaroglu. Han hevder dommen er ulovlig og styrt av presidentpalasset, altså president Recep Tayyip Erdogan, melder Reuters.

Erdogan lovet at de ansvarlige skulle få betale dyrt etter at avisen Cumhuriyet avslørte Tyrkias våpensmugling til Syria. Redaktøren og en ledende journalist i avisen er allerede dømt til fem års fengsel, og de risikerer å få plusset på nye ti år.

11 andre opposisjonspolitikere og cirka 160 journalister er blitt fengslet i Tyrkia, mange av dem i kjølvannet av fjorårets mislykkede kuppforsøk.

Ali Unal /AP/ NTB scanpix

2. Dommer ved Den internasjonale straffedomstolen fengslet

FN protesterte torsdag mot at en av dommerne til Den internasjonale straffedomstolen var blitt dømt til syv års fengsel i Tyrkia for «medlemskap i en væpnet terrorbevegelse».

Aydin Sefa Akay er blitt dømt for tilknytning til Fethullah Gülens bevegelse, eller Fethullahs Terrornettverk (FETÖ), som det konsekvent kalles i Tyrkia. Myndighetene hevder Gülen sto bak fjorårets kuppforsøk, noe han selv benekter.

«Beviset» som er nevnt i mediene, er at Akay skal ha benyttet seg av Bylock, en kryptert kommunikasjonsapp som det hevdes at Gülen-nettverket benyttet.

Over 50.000 tyrkere er blitt arrestert, og over 140.000 har mistet jobben fordi de angivelig har hatt kontakt med bevegelsen til Gülen.

FN mener Akay har immunitet ettersom han er internasjonal dommer.

Theodor Meron, president ved FN-organet som driver den internasjonale straffedomstolen, sier han «dypt beklager de tyrkiske myndighetenes handlinger».

3. 78 advokater pågrepet

Tyrkisk politi pågrep torsdag 78 advokater som er anklaget for å ha kobling til predikanten Fethullah Gülen. De 78 var blant 189 advokater som en domstol har utstedt arrestordre på.

I forrige uke ble 20 andre advokater pågrepet, blant dem lederen av Amnesty Internationals avdeling i Tyrkia, Taner Kilic.

4. 12 av president Erdogans livvakter etterlyses i USA

Politiet i Washington DC fikk torsdag utstedt arrestordre mot 12 personer som tilhører livsvaktstyrken til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

De 12 er mistenkt for å ha deltatt i et brutalt angrep på demonstranter som protesterte mot Tyrkias politikk utenfor den tyrkiske ambassaden i Washington mens Erdogan var på besøk i USA i mai.

Den amerikanske arrestordren ble møtt med et rasende svar fra president Erdogan.

– Hva slags rettssystem er dette? Hvis mine livvakter ikke skal få beskytte meg, hvorfor skal jeg da ta dem med meg til Amerika, sa Erdogan under en middag i Ankara, ifølge Reuters.

Erdogan hevder det var tilhengere av Fethullah Gülen og den terroretterlyste kurdiske bevegelsen PKK som sto bak protestene 50 meter fra stedet der han befant seg, utenfor den tyrkiske ambassaden.

– Politiet gjorde ingenting. Kan dere tenke dere hva som hadde skjedd hvis noe lignende hadde skjedd her i Tyrkia, sa Erdogan.

Tyrkia har gjort det klart at de mener beslutningen om å etterlyse de tyrkiske livvaktene er «gal, fordomsfull og mangler juridisk grunnlag».

Politisjefen i Washington sier ni tyrkiske sikkerhetsfolk, tre tyrkiske politifolk og to canadiere er etterlyst. Han sa også at to personer ble arrestert onsdag.

– Vi så alle hva slags vold som ble utført mot demonstrantene. Dette kommer vi ikke til å tolerere, sa politisjef Peter Newsham ifølge Reuters.

PS: 23 dømt for medvirkning til kuppforsøk i Tyrkia

I den første større rettssaken i forbindelse med kuppforsøket i Tyrkia i fjor sommer er 23 soldater dømt til livstid i fengsel for medvirkning.

De 23 ble funnet skyldig i å ha forsøkt å omstyrte rettsstaten og for å ha fratatt et individ sin frihet, melder det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Aktor i saken sa at kuppsoldatene tvang generalsekretæren på presidentens kontor, Fahri Kasirga, inn i en ambulanse og kjørte ham til flybasen Akinci i Ankara, der kuppforsøket trolig ble organisert.

Dommene er de første i saken mot 221 personer, inkludert flere titalls generaler, som er anklaget for å ha vært blant kupplederne. Saken startet 22. mai.