Én død og åtte skadet: Varebil kjørte inn i folkemengde ved London-moské

London-politiet bekrefter i en pressemelding at én mann er drept, etter at en varebil kjørte inn i en folkemengde i London natt til mandag.

Åtte personer er skadet og sendt til tre nærliggende sykehus, mens flere har fått behandling for mindre skader på åstedet.

Statsminister Theresa May sier til The Guardian at hun vil lede et krisemøte om situasjonen senere i dag. May bekrefter at politiet etterforsker gjerningen som et mulig terrorangrep.

Thomas Van Hulle/Social Media via REUTERS

Én drept, omkring ti skadet, én pågrepet

Det var i rundt klokken ett lokal tid natt til mandag at politiet rykket ut til en «større hendelse» ved Finsbury Park i London.

Ifølge vitner skal en varebil plutselig ha kjørt ut av veibanen og opp på fortauet, og truffet flere personer. Bilder fra stedet viser bilder av en større varebil med skader i fronten.

– Det var med vilje, ikke et uhell, forteller Boubou Sougou (23) til The Guardian. Han var vitne til kollisjonen, og hevder at varebilen kjørte i over 80 kilometer i timen.

Politiet opplyser i en pressemelding at en 48 år gammel mann er pågrepet etter påkjørselen, som skjedde ved en moské i London. Mannen ble anholdt av øyenvitner frem til politiet ankom åstedet.

Et vitne, som har publisert bilder og videoer fra stedet på Twitter, skriver at gruppen som ble påkjørt var muslimer på vei ut fra en kveldsbønn i en moské, i forbindelse med fastemåneden ramadan. Dette er så langt ikke bekreftet av politiet.

Yui Mok / TT / NTB scanpix

Etterforskes av antiterrorpoliti, May er informert

Statsminister Theresa May er informert om hendelsen, og hennes talsperson sier statsministernes tanker går til "dem som ble skadd i denne forferdelige hendelsen."

Labour-leder Jeremy Corbyn sier på Twitter at han er "fullstendig sjokkert" over det som har skjedd.

– Mine tanker går til alle som er rammet av denne fryktelige hendelsen, skriver han.

Styrelederen i moskeen er krassere i ordvalget om det som skjedde i bydelen Finsbury Park natt til mandag.

– Den som gjorde dette, gjorde det for å skade folk, og dette er terror, sier styreleder Mohammed Kozbar til The Sun. The Guardian skriver at antiterrorpoliti er koblet inn i etterforskningen, som fortsatt er på et tidlig stadium.

I en pressemelding kaller ordføreren i London, Sadiq Khan, hendelsen et horribelt terrorangrep og hevder gjerningen «åpenbart var et bevisst angrep på uskyldige mennesker, hvorav mange gjorde seg ferdige med sine bønner under den hellige måneden ramadan.»

Muslimsk leder kaller hendelsen «motivert av islamofobi»

I en pressemelding fordømmer Det britiske muslimske råd angrepet i London og generalsekretær Harun Khan kaller gjerningen «motivert av islamofobi,» ifølge The Guardian. Rådet er en paraplyorganisasjon for flere hundre muslimske trossamfunn i Storbritannia.

Tidlig på 2000-tallet var moskeen i Finsbury Park et arnested for islamister og jihadister, og ble ledet av den ytterliggående imamen Abu Hamza al-Masri, som senere er dømt til livstidsstraff i fengsel for terror i USA.

I 2003 ble moskeen stengt etter en politirazzia, men to år senere åpnet den igjen med ny ledelse, og al-Masris tilhengere var ikke lenger velkomne.

Politiet i New York melder at de vil sende politibetjenter til moskéene i området på grunn av nattens hendelser i London.