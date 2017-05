Én død og minst 23 skadet etter at bil kjørte inn i folkemengde i New York: – Jeg så folk bli truffet

SISTE: 23 mennesker ble i følge New Yorks guvernør skadet i hendelsen. Fire av dem er kritisk skadet, tre er alvorlig skadet og 15 mennesker fikk lettere skader. Ifølge myndighetene og politiet i New York ser det ut til at hendelsen ikke er en terrorhandling, men en ulykke.

- Jeg hørte en høy lyd og snudde meg. Da så jeg folk som lå på bakken og jeg var sikker på at de var skutt, men da så jeg en rød bil som kjørte i stor fart i feil kjørefelt. Jeg så flere mennesker bli truffet, forteller Elena Kobatcheva (16) fra Queens til Aftenposten.

Hun er sterkt preget av hendelsen, som skjedde da hun hadde tatt en fridag fra skolen for å shoppe.

- Jeg trodde aldri at jeg skulle få oppleve å se noe skrekkelig, sier hun, og bryter ut i gråt.

Hun sier at det virket som om bilføreren kjørte på menneskene med vilje.

Mistenkte forsøkte å flykte

Politiet i New York uttaler til tv-stasjonen CBS at påkjørselen ikke er en terrorhandling. Den mistenkte bilføreren er en 26 år gammel mann som forsøkte å flykte fra stedet etter hendelsen.

Føreren er pågrepet, opplyser politiet i New York. Han skal tidligere ha vært pågrepet to ganger for kjøring i påvirket tilstand og vært innblandet i andre trafikkforhold, sier kilder til ABC News.

Sjåføren ser ut til å enten å ha vært full eller å ha vært påvirket av narkotika, sier en offisiell talsperson til New York Times.

ABC News skriver at den mistenkte føreren, en 26 år gammel mann fra bydelen Bronx, svingte feil vei i et kryss og deretter kjørte mot kjøreretningen i tre kvartaler.

Brannvesenet i New York City bekrefter på Twitter at én person er død og 12 skadet. Ifølge politiet skal antallet skadede være 20.

Mary Altaffer / TT / NTB Scanpix

Bilder på Twitter viser mennesker som ligger ned på fortauet og får behandling i krysset mellom 45. gate og Broadway.

REUTERS/Jeremy Schultz

Kjøretøyet som er innblandet i hendelsen er en personbil, viser bilder fra stedet. Bilder i sosiale medier viser en rød bil som står med to av hjulene over bakken, inntil en lyktestolpe og barrièrer som skal hindre kjøretøy fra å ta seg opp på fortauet.

Ifølge øyenvitner skal bilen ha økt farten og kjørt mot kjøreretningen.

En skadet fotgjenger sier at førerens handlinger så ut til å være gjort med hensikt.

Politiet har sperret av det populære turistområdet i Midtown på Manhattan.

Saken oppdateres.

MIKE SEGAR