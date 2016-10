Én drept i skyteepisode i København – tre skadet

Politiet opplyser at det ble avfyrt et stort antall skudd og at fire personer ble truffet av kulene.

– Det er den hardest skadede som nå er død. Det er snakk om en mann fra hovedstadsområdet, sier etterforskningsleder Torben Svarrer ved Københavns Politi. Ingen av de tre andre skal være livstruende skadet.

Flere skyteepisoder den siste uken

Politiet kan foreløpig ikke si noe om motivet for skytingen.

– Vi vurderer om det kan knyttes til gjengmiljøet. Det er det nærliggende å tro med de episodene som har vært i det siste, sier vaktsjef Henrik Brix i politiet. Han henviser til flere skyteepisoder i København den siste uken.

Meldingen om fredagens skyting kom klokken 22.24. Tre av de skadede ble funnet på åstedet, mens den fjerde dukket selv opp på akuttmottaket med skuddskader.

Politiet undersøker om det kan være flere skadede.