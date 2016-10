Én kan ha blitt stanset av en folkeavstemning. Her er de andre favorittene til fredsprisen.

Kaci Kullmann Five, komitéleder, (65 år), Høyre, eks statsråd, partileder og stortingsrepresentant. Høyre. Berit Reiss-Andersen (62 år). komiteens nestleder. Advokat. Tidligere statssekretær. Arbeiderpartiet. Inger-Marie Ytterhorn (75 år). Tidligere stortingsrepresentant. Fremskrittspartiet. Thorbjørn Jagland (66 år), generalsekretær for Europarådet. Tidligere statsminister, utenriksminister og Stortingets president. Arbeiderpartiet. Henrik Syse (49 år), filosof ved Institutt for fredsforskning, Høyre.

Komiteens sekretær er Olav Njåstad (59). Direktør ved Nobelinstituttet.