Én person er død og minst 19 skadet etter at bil kjørte på fotgjengere på Times Square i New York

New York/Oslo (Aftenposten.no): En bil har i høy fart kjørt på flere fotgjengere på et fortau på Times Square i New York. Føreren skal være pågrepet. Han skal ha kjørt mot kjøreretningen i tre kvartaler.