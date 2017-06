Hva ser du for deg når du hører ordet «superkrefter»? Ikke en pølseaktig, hårløs rotte med skrukkete rosa hud og tenna på tørk? Da bør du tenke igjen. Nakenrottene er nemlig laboratoriets superhelter, med en wow-faktor som er få andre dyr forunt.

De lever lange, friske liv, får ikke kreft, tåler store mengder gift og kan overleve forbløffende lenge uten oksygen. Derfor håper forskerne at nakenrottene kan avdekke hemmeligheter som kan hjelpe oss å forebygge og behandle en rekke sykdommer.

Lever lenge uten oksygen

Det prestisjefylte tidsskriftet Science publiserte nylig en studie som viste at nakenrotter klarer seg helt fint uten luft i opptil 18 minutter.

Da forskerne puttet vanlige mus i en beholder uten luft, døde de etter et par minutter. Men nakenrottene hadde et lurt triks på lur. I stedet for å bruke glukose som energikilde som de fleste dyr gjør, skiftet de om til å forbrenne fruktose da oksygennivået ble lavt. Dermed trengte de mindre luft.

Rottene ble litt slappe av oksygenmangelen, men da de ble tatt ut av beholderen fartet de raskt rundt som vanlig. Forskere håper at vi mennesker kan bruke denne forskningen til å behandle mennesker som har opplevd perioder med kritisk lite oksygen, for eksempel babyer som har fått stengt lufttilgangen under fødselen.

De får ikke kreft

I motsetning til andre superhelter, som går med trusen utenpå, er nakenrottene – som navnet antyder – kliss nakne og hårløse. Til vanlig holder de til i lange underjordiske ganger under ørkenen i Afrika. De lever i kolonier, og organiserer familielivet som maur og bier. Én dronning får alle barna med noen få utvalgte hannrotter, mens resten av rottene finner mat og jobber med tuen.

En viktig årsak til forskernes interesse for nakenrottene er at de ikke får kreft. Forskere har injisert dem med kreftceller og gitt dem giftige stoffer som gir mus kreft hurtig, men rottene er like spreke. Selv når kreftsvulster opereres inn i nakenrottene, har svulstene rett og slett sluttet å vokse.

Andre forskere har malt rottene med giftblandinger som får vanlige rotter til å utvikle kreft i løpet av noen få uker. Den rosa, skrukkete nakenrottehuden er imidlertid like frisk og fin.

Én teori er at sukkerarten hyaluronsyre, som finnes i store mengder i nakenrottas hud, gjør det umulig for kreftcellene å danne svulster. Også mennesker har hyaluronsyre i huden, men molekylet i vår variant er rundt fem ganger mindre enn nakenrottas versjon. Alle genene til nakenrotta ble analysert i 2011, med håp om at noen av disse genene kan være med på å forklare det helt spesielle forsvaret de har på cellenivå mot å utvikle kreft.

Evig unge?

Nakenrottene lever også mye lenger enn de egentlig burde. Hos pattedyr er hovedregelen at man lever lenger jo større man er. Mus lever for eksempel i rundt to år, mens elefanter blir rundt 70 år. Nakenrottene er omtrent like store som mus, men knuser musene på levealder, de kan nemlig leve til de er over 30 år.

I tillegg har nakenrottene en annen fordel. De blir nemlig ikke gamle på samme måte som oss andre. Mens vi mennesker ofte oppdager de første rynkene og grå hårene i tredveårene, og musklene brytes ned fra førtiårsalderen, er nakenrottene like spreke nesten helt til de dør.

Forskere har hatt eldgamle nakenrotter (tilsvarende 90 år gamle mennesker) løpende på tredemøller i laboratoriet, og de løper like raskt som ungrottene. Og rett etter løpeøkten kan oldingrottene forplante seg og få barn. Den biologiske klokken deres tikker rett og slett mye saktere enn den gjør hos oss mennesker. Nok til å gjøre enhver misunnelig.

Tåler giftbad

Nakenrottenes spesielle egenskaper gjør at de må gjennom mye i jakten på ny kunnskap. Forskere har badet celler fra nakenrotter i alle mulige slags typer gift for å se hva som skjer, men cellene klarer seg like fint. Selv med giftdoser som får museceller til å dø på et blunk.

Noe av hemmeligheten har vist seg å være at rottecellene som får mye skader av giftstoffene, slutter å dele seg. Dermed får det store maskineriet som reparerer arvestoffet til rottene tid til å fikse skaden, og gjøre DNA-et så godt som nytt igjen, før cellene fortsetter å gjøre jobben sin.

Unngår demens

I tillegg har nakenrottene en unik evne til å fjerne ødelagte proteiner i cellene, slik at cellene holder seg unge og friske lenge. Når vanlige mus utsettes for store giftdoser, ser systemet som skal fjerne ødelagte proteiner ut til å kollapse. Nakenrottas system gires bare opp og blir enda mer effektivt.

Denne evnen til å fjerne ødelagte proteiner kan kanskje også forklare hvorfor rottene ikke utvikler demens og andre aldersrelaterte sykdommer som man tror skyldes oppsamling av skadelige proteiner i hjernen. Ved å utvikle medisiner som inneholder de samme proteinene som finnes i rottecellene, er det håp om at man kanskje klare å gjenskape nakenrottenes evne til å unngå sykdommer som Alzheimers og Parkinson sykdom.

Kjenner ikke smerte

Mange av oss har grått våre modige tårer når vi har gnidd oss i øyet etter å ha skjært chili. Når nakenrottene får chili eller syre gnidd inn i huden, viser de derimot ingen tegn til ubehag. Skanning av rottas hjerne viser at smertesignalene går til en annen del av hjernen enn det som er vanlig hos pattedyr, så signalene ikke oppfattes som smertesignaler.

Én forklaring er at rottene lever i trange ganger med lite luft og mye CO₂, som fører til en forsuring av miljøet. Forskerne håper at denne pussige egenskapen til nakenrotta kan hjelpe oss med å forstå hvordan evnen til å oppfatte smerte har utviklet seg hos oss mennesker.

Hva dør de egentlig av?

Forskerne er ennå ikke helt sikre på hva disse superheltene egentlig dør av. De kan utvikle noen hjertelidelser, akkurat som oss mennesker, men lever godt selv om hjertet ikke fungerer optimalt. De får ikke skrøpelige hofter og knær når de blir gamle, og beintettheten holder seg like fin gjennom hele livet. Flere har spådd at nakenrottas hemmeligheter kan løse noen av aldringens gåter.

Og vi mennesker har faktisk noe til felles med den hårløse lille rotta som ingen andre har. Så langt vi vet, er mennesker og nakenrotter de eneste artene som har noen få gener som man ikke har sett hos andre arter. Vi vet ennå ikke helt hva disse genene gjør. Men det å ligne på nakenrottene kan være mer attraktivt enn man tror ved første øyekast.

