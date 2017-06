Hvorfor skal vi ha universiteter i Norge?

Internasjonalisering er det mest motstandsløse honnørordet i forskning og høyere utdanning. Målet for alle norske universiteter er å bli «internasjonalt ledende». Det krever forskermobilitet over landegrensene, spissing av satsing og kompetanse, flere utenlandske studenter og ansatte, sterkere konkurranse og mer internasjonal finansiering.

I Kunnskapsdepartementets ferske høringsbrev om revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere undervisning, står det at en av de langsiktige prioriteringene er «verdensledende fagmiljøer».

UIO

Det går en grense

I en viss forstand er internasjonalisering selvsagt. Vitenskapen kjenner ikke landegrenser. Internasjonal publisering og kontaktnett er nødvendig. Utenlandsopphold og rekruttering utenfra er en avgjørende stimulans til gode fagmiljøer.

Det går likevel en grense for internasjonalisering før alle universiteter og fagmiljøer like gjerne kunne ligge i USA eller Kina. Hvorfor skal de ligge i Norge hvis målet er maksimal internasjonalisering?

Offisielt er dette spørsmålet tabubelagt. Offentlig er kritikken reist av en enslig svale i et enkelt avisoppslag i fjor høst – historikeren John Petter Collett i Morgenbladet 7. oktober – for så å bli avfeid. Bare så det er nevnt: Collett var hovedansvarlig for Norsk universitetshistorie i 9 bind ved 200-årsjubileet i 2011.

Mister tillit

Universitetene har vært organisert etter et annet prinsipp gjennom hele sin historie. Det nevnte høringsbrevet har dette prinsippet som prioritert mål i et punkt foran «verdensledende». Det dreier seg om universitetenes og vitenskapens samfunnsoppdrag. Med dette menes ekspertise og profesjoner som det norske samfunnet er avhengig av. Inngående kjennskap til norske institusjoner, historie, ordninger og regelverk er helt avgjørende.

Mange fag gjør seg selv irrelevante og mister tillit og legitimitet hvis de forsvinner ut, ikke kan kommunisere på norsk, ikke kan utrede norske forhold og bryter båndet til en skattebetalende offentlighet.

Færre norske ansatte

I flere fag er det nå knapt en eneste norsk statsborger i vitenskapelig rekrutteringsstilling. Fra 2007 til 2012 utgjorde utlendinger 60 prosent av den samlede veksten i antall forskere. I mange fag har norske stipendiater knapt noen mulighet til fast ansettelse, fordi alle stillinger blir utlyst internasjonalt og fordi noen av de mange utenlandske forskerne uten jobb hjemme, vil være kommet lenger i publisering. Dermed synker også motivasjonen blant norske studenter.

Alle ansvarlige sier at dette ikke er dramatisk nå. Nei, kanskje ikke, men det er høydramatisk om fem eller ti år, hvis vi bare trendforlenger endringen de siste fem årene. For noen fag med profesjonsutdanning i kultur- og samfunnsforhold som sentral oppgave, er denne utviklingen – om den fortsetter som nå – en styrt avvikling. Det er en nedskalering til små og spesialiserte forskningsfag som kunne vært drevet hvor som helst i verden.

Et ekte dilemma

Forholdet mellom internasjonalisering og samfunnsoppdrag er et ekte dilemma, en seilas der begge ytterpunktene er ødeleggende. Ubegrenset internasjonalisering betyr at det er irrasjonelt å ha universiteter i en språklig og kulturell utkant som Norge. Hvis samfunnsoppdraget skal ivaretas, er det på høy tid med en gjennomtenkt strategi.

