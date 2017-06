Comey: Trump ville ha noe igjen for å la meg beholde jobben min

Washington, DC sto stille da en alvorstung James Comey (56) avla eden for Senatets etterretningskomité torsdag morgen, lokal tid.

Comey ble sparket som FBI-sjef 9. mai, og høringen er første gang han uttaler seg offentlig om saken. I åpningsreplikken hans, som han ba om å få offentliggjort allerede onsdag kveld, gjør Comey det klart at han opplevde flere av møtene med Donald Trump som svært ubehagelige.

Dette var noe han utdypet i høringen. Blant annet fikk han inntrykk av at Trump, som hadde fortalt ham at han ønsket 56-åringens «lojalitet», også så ut til å forvente en slags betaling for å la Comey fortsette som FBI-direktør:

– Han ønsket å få noe i retur for å la meg forbli i jobben, sa Comey i høringen.

Comeys åpningsreplikk er skrevet som en kriminalroman. Her kan du lese høydepunktene fra den tidligere FBI-direktørens møter med Trump.

Tror Russland-etterforskningen var en årsak til oppsigelsen

56-åringen fortalte også at han tror at FBIs etterforskning av Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg – og Trump-kampanjens mulige samarbeid med russerne – var en årsak til at han mistet jobben.

– Jeg tror det fordi jeg har sett presidenten si det på TV, sa Comey, som la til at han reagerte negativt da Trump-administrasjonen i tiden etterpå begrunnet oppsigelsen med at FBI var en kaotisk og dårlig ledet organisasjon.

– De valgte å vanære meg og FBI. De sa at organisasjonen var dårlig ledet. At medarbeiderne hadde mistet tillit til sin leder. Dette var løgner, rett og slett, sa Comey til senatorene.

Fryktet at Trump ville lyve om møtene

56-åringen skriver i åpningsreplikken sin at han møtte president Trump ni ganger etter valget, og at han følte et behov for å skrive detaljerte notater om disse møtene.

Comey beskriver en rekke andre møter og samtaler han har hatt med Trump. Spørsmålet om han ønsket å fortsette som FBI-sjef, skal Comey ha fått under en middag han hadde alene med presidenten.

Årsaken til dette var at Comey opplevde møtene med Trump som svært ubehagelige.

– Jeg trenger lojalitet. Jeg forventer lojalitet, skal Trump ha sagt i ett av møtene.

Slik beskriver Comey reaksjonen sin:

«Jeg hverken rørte på meg, sa noe eller forandret ansiktsuttrykk. Det ble en pinlig taushet. Vi bare så på hverandre i stillhet. Deretter fortsatte samtalen.»

I høringen på torsdag utdypet han hvorfor han ønsket å skrive disse notatene.

– For å være ærlig var jeg bekymret for at han kom til å lyve om hva som skjedde i møtet, sa Comey.

