De sliter jo med værmeldingen

Denne artikkelen ble først publisert i 2015.

Hva er klima?

En grei måte å definere klima på, er som gjennomsnittet av alt vær. Det er med andre ord summen av alt vær i et område over en viss tid som bestemmer hva slags klima det aktuelle området har. Sånn sett henger vær og klima tett sammen.

Terje Tønnessen

Men det er altså ikke det samme?

Nei. Det er også viktige forskjeller. Det er faktisk lettere å lage prognoser eller scenarier for hva som vil skje på lang sikt med det globale og regionale klima, enn å varsle hvordan vinder og nedbør blir om en uke eller to. FNs klimapanel bruker følgende bilde for å forklare forskjellen: Det er umulig å forutsi akkurat hvor gammel en bestemt person vil bli, akkurat hvilken dag han vil dø. Men det er fullt mulig å si, med en høy grad av sikkerhet, at den gjennomsnittlige levealder for en mann i de industrialiserte land, er 75 år.

Terje Tønnessen

Så hva forteller en lang kald og snørik vinter om klimaet?

En slik vinter brukes av noen som argument mot at det pågår en global oppvarming og klimaendringer. Enkelte varme somre med smeltende is, etterfulgt av en snørik vinter, er bare uttrykk for naturlige variasjoner, hevdes det. Ja, selvsagt varierer klimaet fra år til år, og det har alltid vært − og vil alltid være − uvanlige og ekstreme værutslag. Men det er summen av det som skjer gjennom mange år, gjennomsnittet av de normale og de ekstreme årene, som forteller noe om klimautviklingen. Og det er nettopp disse gjennomsnittskurvene som nå har avslørt at temperaturen øker på alle kontinenter og i nesten alle havområder. Og at Jordens klima er i endring.

Det er viktig å merke seg at selv om FNs klimapanel varsler lokale klimaendringer som mer nedbør og mer tørke, er utgangspunktet en global klimaendring. Dette er et vesentlig poeng. Mindre lokale klimaendringer, som gjerne gir store utslag, kan være forårsaket av for eksempel forandringer i regionale havstrømmer, endret vannføring i en elv, en større skogbrann, utbygging av veier og byer, og så videre.