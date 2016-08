Deilig, men også farlig

Denne artikkelen ble først publisert i 2015.

Hvorfor er 0,85 grader varmere et problem?

Været og temperaturen vi har fra dag til dag og klimaet er to forskjellige ting. Klimaet er gjennomsnittet av været over mange år. Planter, dyr og isbreer tåler selvsagt store variasjoner i temperaturen fra en dag til en annen, fra ett år til et annet. Men når det hele tiden blir varmere betyr det at selve klimaet forandres. Det er klimaet i Norge som gjør at norske blomster trives her, mens blomstene i Spania trives best i et klima som er varmere enn i Norge. Spanske blomster ville dødd i Norge selv om det om sommeren kan være skikkelig varmt også her hos oss.

Hva betyr det egentlig at det er blitt 0,85 grader varmere?

Dette er et beregnet gjennomsnitt for hele kloden. Noen steder er det blitt mye varmere enn det, andre steder mindre. I Arktis, altså hele den øvre delen av Jordkloden fra Nord-Norge til Nordpolen er det blitt mer enn dobbelt så varmt.

Hva er de viktigste tegnene på at det er blitt varmere?

At isen smelter og været forandrer seg. På Polhavet, rundt Nordpolen, blir det stadig mindre is som ikke smelter om sommeren. Nesten alle isbreer i hele verden – i Norge, i Himalaya i Asia, i Andesfjellene i Sør-Amerika og på Grønland er breene blitt mindre og mindre. Vann som før var frosset is har rent ut i havet og bidrar til at havnivået øker litt hvert år.

Hvordan forandrer været seg når det blir varmere?

Noen steder vil varmere klima bety flere hetebølger og mer tørke. Andre steder, som i Norge, vil det bety mer regn. Grunnen er at det fordamper mer vann fra havet når det blir varmt, og mer fordampet vann betyr mer regn over land.

Så varmere klima betyr ikke nødvendigvis flere solfylte sommerdager?

Nei, i Norge vil det sannsynligvis bety mer regn både om sommeren og vinteren. Altså; mindre soling og mindre skigåing.

Hvor mye varmere vil det bli?

Forskerne er svært usikre. Det er vanskelig å regne ut hvordan klimaet vil forandre seg fremover og hvor raskt temperaturen vil stige. Men de frykter at dersom vi ikke reduserer utslippene av klimagasser vil temperaturen de neste 10, 20 og 50 årene øke med mellom to og fire grader. Fire grader varmere verden vil føre til mange forandringer som vi ikke ønsker.

Men de siste femten årene har temperaturøkningen avtatt?

Ja, og det forskes intenst på årsaken. Ifølge klimamodellene skulle temperaturen fortsatt å stige like kraftig som den gjorde på 1980- og 1990-tallet. Utslippene av klimagasser har nemlig fortsatt å øke og konsentrasjonen av CO2, metan og andre gasser i atmosfæren er høyere enn noen gang i moderne tid.

Så det blir ikke lenger varmere?

Jo, gjennomsnittstemperaturen øker – både over land og hav. Tiåret fra 2000 til 2010 var varmere enn 1990-årene. 2014 er det varmeste året som er målt siden systematisk målinger startet i 1880-årene. 2005 og 2014 var de nest varmeste årene, mens 2003 og 2013 føler deretter. Av de fem varmeste årene som er målt er det kun 1998 som er varmere enn alle årene etter årtusenskiftet.

Men når økningen avtar, betyr det at klimaendringene likevel ikke er så alvorlige?

Klimaet utvikler seg ikke lineært. Klimasystemet er komplisert. Forskerne er helt sikre på at energimengden på Jorden øker – mindre energi slipper ut gjennom ”drivhustaket” nå enn før. Det måler de. Det er flere forklaringer. En av dem er at det pågår en oppvarming også i de store havdypene, og at mye av ekstra-energien inntil videre ”forsvinner” der.

FNs klimapanel, som bygger sine konklusjoner på forskning fra hundrevis av universiteter, sier at temperaturen dette århundret vil overstige fire grader dersom vi ikke reduserer utslippene av klimagasser.