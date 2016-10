Se alle bildene i videoen ovenfor, eller bla deg nedover i artikkelen.

Det er kameraprodusenten Nikon som har avholdt sin «Small World»-konkurranse i mikrofotografi, og kåret 20 spektakulære vinnerbilder. Her handler det om å bruke helt spesielle kameralinser for å fotografere detaljer som øyet ikke kan se - fotografert gjennom et mikroskop.

I alt ble 20 «vinnere» kåret, i tillegg til bilder som fikk hederlig omtale.

Det kommer som en hyggelig overraskelse at Asker-mannen Geir Dranges bilde av hodet til en oransje marihøne ender opp på 15. plass.

Krevende teknikk

Drange har brukt en helt spesiell fototeknikk kalt «focus stacking», som på noe forenklet norsk vil kunne oversettes til at man tar mange bilder med forskjellig fokuspunkt og legger sammen i postproduksjon, altså etterbehandlingen.

Noen bilder er det nærmeste i fokus, det i bakgrunnen uklart. Og så etterhvert jobber man seg gjennom til å få alle delene av objektet i fokus og legge sammen i et redigeringsprogram.

Det er fysiske lover som begrenser hvor mye som kan komme i fokus av gangen når man tar bilder så tett på noe som er så lite. Og for å få alt man ønsker skarpt i bildet til å være skarpt er man nødt til å bruke denne teknisk utfordrende og tidkrevende teknikken for å få et godt resultat.

