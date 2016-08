Forskerne bruker svært sterke ord

Denne artikkelen ble først publisert i 2015.

Hva betyr det?

Som oftest strekker vitenskapsfolk seg så langt som til å si at noe er veldig sannsynlig, altså mer enn 90 prosent sikkert, eller ekstremt sannsynlig, som betyr mer enn 95 prosents sikkert. Noen få ganger skriver de praktisk talt sikkert. Det betyr mer enn 99 prosent sikkert. Men de beholder nesten alltid en liten fluktmulighet, rett og slett fordi ingen noen gang vil kunne forstå og beskrive naturen i ett og alt.

Derfor er det et meget sterkt forskerspråk når FNs klimapanel bruker ordet ”unequivocal”, eller på norsk ”utvetydig”, ”uomtvistelig” eller ”ikke til å misforstå”, om at følgende observasjoner har sammenheng med global oppvarming som følge av menneskeskapte klimaendringer:

Temperaturen på landjorden stiger

Temperaturen i troposfæren, den nederste delen av atmosfæren, stiger

Atmosfærens innhold av vanndamp øker

Temperaturen i havet stiger, noe som har direkte følger for havnivået

Mengden med is på Grønland minsker

Isbreer og snødekke smelter i fjellområder verden rundt

Den arktiske sjøisen minsker

Områder med sesongmessig tele om vinteren reduseres

Vindmønstrene over de midtre breddegrader forflyttes mer mot polområdene

Mer intense og lengre tørkeperioder

Hyppigheten av sterke nedbørsperioder øker

Oftere og stadig mer ekstreme temperaturer

Terje Tønnessen

Men er de virkelig så sikre?

Det er i praksis ingen vitenskapelig debatt om hvorvidt menneskelig aktivitet påvirker global temperatur og klimaet. Det finnes en rekke institutter og såkalte tenketanker som bruker store ressurser til å så tvil om dette – noen hevder at temperaturen ikke har økt, andre mener CO2 har liten drivhuseffekt.

MEN den vitenskapelige enigheten om menneskelig påvirkning må ikke forveksles med at forskere er enige om alt innen klimaforskning. Tvert imot. De er svært, svært uenige om mye. De er uenige om hvorfor den globale oppvarmingen har gått mye saktere de siste 15 årene enn de 20 årene før det. De er uenige om hvor raskt havnivået vil stige, og hva som vil skje med de store havstrømmene. De er uenige om hvor stor oppvarmingen vil bli og hvor raskt den vil komme og ikke minst hvilke klimaendringer vi vil se.

For dem som setter seg ned og leser klimaforskning eller sammendragene til FNs klimapanel vil man raskt se at sikkerheten i konklusjonene er langt lavere. Ofte 60 eller 70 eller under femti prosent sikkert. Men det går altså på de ulike konsekvensene, de ulike konkrete klimaendringene.

Det er enigheten om at vi mennesker driver frem klimaendringer som er så stor som 95 prosent eller mer.