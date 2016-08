Ikke akkurat ny vitenskap...

Når ble menneskelig påvirkning av klima et tema første gang?

På slutten av 1800-tallet var det ingen som hadde hørt om hverken menneskeskapte klimaendringer eller global oppvarming. Rett nok visste man at forbrenning av kull og olje kunne føre til stor lokal forurensning av svovel og støv i byene, men utover det ble fossile brensler betraktet som en energigave.

I midten av 1890 årene kom det store gjennombruddet. Den svenske kjemikeren Svante Arrhenius forsket på hvordan CO2 kunne hatt innvirkning på istidene, og regnet på hvor mye vulkansk aske og støv som skulle til for å kjøle ned den globale temperaturen. Etterpå snudde han regnestykket på hodet og kom frem til at dersom mengden med CO2 i atmosfæren ble doblet, kunne det føre til en global oppvarming på 5 grader!

Ganske likt det klimaforskerne sier i dag!

Arrhenius hadde ingen idé om at oppvarmingen han beskrev allerede hadde begynt. Fra 1890-årene til 1940 økte den globale gjennomsnittstemperaturen med 0,25 grader. Den britiske ingeniøren Guy Stewart Callender påpekte i 1930 årene at den observerte økte temperaturen kunne skyldes menneskers utslipp av drivhusgasser.

I de neste tiårene ble det imidlertid kjøligere igjen, høyst sannsynlig fordi partikkelforurensningen var så høy, og vitenskapens interesse for drivhuseffekten og global oppvarming avtok.

Når ble interessen vekket igjen?

I 1957 advarte den amerikanske oseanografen Roger Revelle om at menneskeheten bedrev et omfattende globalt eksperiment med planeten, med sine store utslipp av drivhusgasser. Hans kollega David Keeling var den første som startet systematiske målinger av CO2 i atmosfæren, og snart fant han ut at konsentrasjonen økte for hvert år. Keeling var mannen som fikk i gang de etter hvert legendariske CO2 målingene på toppen av Mauna Loa på Hawaii fra 1958. Utover i 1960-årene utviklet forskerne de første primitive datamodellene, og amerikanske forskere advarte om at en dobling av CO2 i atmosfæren kunne føre til en temperaturøkning på 2 grader.

Når ble politikerne interessert?

I 1970-årene uttrykte amerikanske myndigheter bekymring for det som skjedde, og i 1970 ble verdens første klimakonferanse arrangert. Den advarte verdens regjeringer mot omfattende menneskeskapte klimaendringer.

Men det tok to tiår til før klimaendringer virkelig kom på den politiske dagsorden.