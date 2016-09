Klikker du på pilen over her, kan du bevege deg rundt i hvalfangergraven og se hva forskerne har funnet.

Små røyser med værslitte, grå steiner ligger spredt utover. Du må vite at det er graver for å se dem. Det er lett å tråkke feil på Likneset.

Et sted stikker halvråtne planker opp mellom steinene. En ødelagt kiste, som permafrosten har presset opp. Et annet sted skimtes en knokkel.

Den ser ikke veldig gammel ut, er hvitaktig med litt grønske. Men den er 300 år gammel. Kanskje mer. Permafrosten har bevart den godt. Til nå.

Ole Mathismoen

Ole Mathismoen

Jeg føler meg som en inntrenger her ved Smeerenburgfjorden helt nordvest på Svalbard. Ser noe det ikke var meningen at noen skulle se. Planen til dem som gravde ned sine venner og arbeidskamerater på 1600-tallet, var nok at de døde fangstmennene på Likneset skulle få ligge i fred for alltid. De så neppe for seg klimaendringer som årsak til oppstandelsen.

Sannsynligvis er det lårbenet til en ung nederlender som møtte sin skjebne i isødet. Han døde nok av skjørbuk, fordi han ikke visste at frukt og grønnsaker var viktig. Eller var det en ulykke som tok livet hans?

Fortiden ruster og råtner

Kulturminner i Arktis råtner og ruster når permafrosten tiner og isen smelter. Arkeologene kjemper mot tiden.

– Det er bare et tidsspørsmål når svært mange kulturminner her er borte for alltid. Det er mye som ikke kan reddes. Derfor må vi dokumentere det og på den måten bevare det for ettertiden, sier fagdirektør Susan Barr hos Riksantikvaren.

Ole Mathismoen

Ole Mathismoen

Hun vet mest i verden om kulturminner i polare strøk. Barr har besøkt de fleste av dem og reddet mange.

– Da jeg i begynnelsen av juli 1979 kom til Ny-Ålesund første gang, måtte skipet bryte is på vei inn Kongsfjorden. Nå er fjorden åpen hele året. Endringene er voldsomme.

Svært rask temperaturøkning

Det er blitt varmt i Arktis. Oppvarmingen har skjedd dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet. Juli i år ble varmeste måned som er målt på Svalbard.

Det gjør at permafrosten, den evig frosne bakken, tiner.

Ole Mathismoen

Bygninger, gjenstander og graver som før var beskyttet av is og kulde, forvitrer raskt. Fjordene, som før var dekket av is mesteparten av året, er nå åpne både sommer og vinter. Det gjør at bølger og vind gnager uavbrutt på strender og skråninger. De fleste kulturminnene i Arktis ligger ved havet.

Isfrie fjorder gjør også at tusener av turister slipper til på steder som før var forbeholdt polfarere og forskere. Slitasjen blir stor.

Like før havet tok likene

Arild Vivås/Sysselmannen

Arild Vivås/Sysselmannen

Arild Vivås/Sysselmannen

I høst er tre graver på Likneset åpnet, og arkeologer har tatt med seg restene av hvalfangerne. Om kort tid ville erosjonen ha gjort sitt, og gravene ville ha sklidd ut i havet.

– De tre gravene ble reddet i siste liten som en nødutgravning, sier arkeolog Snorre Haukalid.

Siden midt på 1990-tallet har erosjonen gnaget seg to og en halv meter innover på Likneset. Om få år står nye graver i fare for å rase ut i havet.

– Treverket i kistene var vått, forråtnelsen tydelig. Vi så ingen spor av permafrost. Mye tyder på at gravene nå tiner helt hver sommer, sier han.

Da hvalfangerne begravet sine kamerater for 400 år siden, lå havet mye lenger ute. Bare det øverste jordlaget tinte om sommeren. Under var det frost året rundt. Undersøkelser viser at permafrosten nå er borte på Likneset.

De tømte fjordene for hval

Ole Mathismoen

Det var nederlenderen Willem Barentsz som oppdaget Svalbard i 1596. Andre eventyrere fulgte raskt etter, og nyheten om enorme mengder hval, sel og hvalross i fjordene på øygruppen gikk som en løpeild gjennom Europa. Hvalolje ga store inntekter på markedene i europeiske handelsbyer. Og etter få år var en storstilt fangst i gang.

Dette skjedde i en tid da nederlandske skip krysset alle verdenshav. Amsterdam var Europas største handelsby. Samtidig som de anla New Amsterdam, dagens New York, erobret nederlenderne altså Svalbard.

Grønlandshvalen ble et yndet bytte. Den svømte sakte, og fløt etter at den var drept. Tusenvis av hval beitet i Svalbards fjorder. Hver sommer fanget 200-300 skuter mer enn tusen hval. Etter noen tiår var fjordene nesten tømt, og hvalen flyttet seg ut i åpent hav.

Ole Mathismoen

Ole Mathismoen

Mange hundre menn fra mange land deltok i den farlige fangsten. De harpunerte hvalene fra små robåter og trakk dem til land, hvor spekk ble kokt til olje.

Om våren reiste skutene hjemmefra, lenge før frukt og grønnsaker var tilgjengelig. Kosten om bord ble derfor først og fremst salt kjøtt og tørkede erter – med omtrent null C-vitaminer. Mange fikk mangelsykdommen skjørbuk, som for de fleste endte i en smertefull død.

225 av dem ble gravlagt på Likneset. Det er funnet nesten 800 hvalfangergraver rundt på Svalbard.

Luen måtte dekke øynene!

Ole Mathismoen

Ole Mathismoen

Kameratene gravde så langt ned som permafrosten tillot, la den døde i en trekiste iført fullt ulltøy og med luen trukket godt nedover øynene. Å se en død i øynene ville nemlig føre til snarlig død.

På slutten av 1980-tallet ble 14 av gravene åpnet, også da fordi de holdt på å rase på havet. Arkeologene gjorde unike funn. Hodeskallene hadde fortsatt hår, og luer, ullklær og pledd lå over skjelettene. Dette er nå utstilt på Svalbard Museum. Ikke noe annet sted finnes bevarte klær fra vanlige sjøfolk på 1600-tallet.

– De viste stor omsorg for sine døde, sier polaretnologen Susan Barr. – De kunne jo tatt med seg ullklærne, men i stedet pakket de sine kamerater inn i pledd og begravet dem på en seng av sagspon med en pute under hodet.

Det er rørende trist å studere luene på museet. Vakre luer med fargede border. En mor eller kone har med kjærlighet strikket til han som reiste til isødet for å skaffe penger til familien. Til han som aldri kom hjem.

Luer og tekstiler har råtnet

Arild Vivås/Sysselmannen

Ole Mathismoen

Sommerens utgravninger ga ingen nye klesfunn.

– Mye tyder på at nedbrytningen skjer svært raskt, sier arkeolog Snorre Haukalid. – Vi så ingen tekstilrester i gravene vi åpnet i sommer, slik arkeologene fant på 1980-tallet.

Ole Mathismoen

Ole Mathismoen

I tillegg til nødutgravninger for å sikre graver som holder på å rase på sjøen, ønsker Haukalid å ta stikkprøver av gravene lenger inne på Likneset for å se om det samme har skjedd overalt. Eller om flere unike minner fortsatt kan reddes for å lære oss mer om det tøffe fangstlivet.

Helt ytterst på kanten ned mot sjøen har Haukalid og folkene hans gravd ut de tre gravene. Tåken henger våt og skjuler den store isbreen på den andre siden av fjorden. Hele tiden går småras, grus og steiner rutsjer nedover mot sjøen. Kanskje ville de tre deiset i bølgene til vinteren hvis de ikke ble gravd opp og fraktet bort.

Skjelettene og deler av kistene ble pakket og lagt i store kasser med mest mulig av jorden rundt selve skjelettet intakt. De skal graves skikkelig ut på Svalbard Museum senere i høst.

«Like viktig som stavkirkene»

På den andre siden av fjorden ligger fem-seks hvalrosser og drar seg. Enorme fettberg med store, hvite støttenner, som løfter nervøst på hodet når jeg nærmer meg.

Dette er Smeerenburg, eller spekkbyen på norsk. En smal, flat odde av Amsterdamøya som strekker seg ut i fjorden.

Ole Mathismoen

Ole Mathismoen

Her var det et yrende liv for 350 år siden. Enorme kobberkar var satt opp for å koke hvalspekket. Når det kokte over, blandet hvaloljen seg med sand og ble til en betonglignende masse. Disse gropene står fortsatt.

– Dette er blant de eldste kulturminnene på Svalbard, de forteller historien om da de aller første menneskene kom hit. For meg er restene etter spekkgropene et kanskje like viktig bidrag til verdensarven som stavkirkene er på fastlandet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Gropene, noen hustufter, et par graver og en og annen hvalknokkel er det eneste som vitner om industrien som pågikk for snart 400 år siden. Erosjonen gnager også her. Men den største trusselen kommer fra tusenvis av besøkende hvert år.

Ole Mathismoen

Det er lett å tråkke feil

– Ofte vet ikke folk hva dette er. Noen klatrer opp på dem for å få bedre utsyn og bedre bilder. Dette er skjøre minner. De burde fått ligge i fred, sier Susan Barr. – Og selv om guidene på organiserte turer forsøker å holde orden, blir slitasjen fra flere tusen besøkende stor.

Ole Mathismoen

Det er så lett å tråkke feil, så lett å ødelegge.

– Det er en stor misforståelse at kulturminner tas vare på for at alle skal kunne se og ta på dem til enhver tid. Personlig skulle jeg ønske at mer fikk være helt i fred. Det er nok av andre steder vi mennesker kan gå, sier hun.

Snorre Haukalid hos Sysselmannen er ikke helt enig:

– Det er stor forskjell på naturvern og kulturminnevern. Kulturminnene er alltid i en nedbrytningsprosess, og «bestanden» tar seg ikke opp igjen selv om området blir stengt for publikum. Sysselmannen mener at kulturminnene er et fellesgode som i utgangspunktet må være tilgjengelig for alle – og at forvaltningens rolle er å sette forsvarlige rammer for bruken, sier han.

Den gale svenske i luftballong

På Danskøya like ved ligger Virgohamna. Også her kokte hvalfangerne spekk. Men stedet har også langt yngre minner, masse rester fra en senere klondyketid på Svalbard – fra kappløpet om å nå Nordpolen.

Ole Mathismoen

Ole Mathismoen

Her er grå, værbitte planker som i 1906 var luftskipshangaren til amerikaneren Walter Wellman. Her er restene av ballonghuset og gassproduksjonen som svensken Salomon August Andrée etterlot seg da han startet sin dødsferd i luftballong i 1897. Og her er fortsatt hustuftene til engelskmannen Arnold Pike, som i 1888 ville være eksotisk og overvintret i Arktis.

Mesteparten råtner og ruster raskere enn før i det nye fuktigere og mildere Svalbard-klimaet, og en bred turisttråkket sti slynger seg over og mellom disse unike polare kulturminnene.

Ole Mathismoen

Ole Mathismoen

Selv om de største cruiseskipene ikke lenger får lov å seile inn i fjordene, er turisttrafikken svært stor. Klimaendringene gjør at sesongen starter i mars og varer helt til oktober. For et par tiår siden var turisme nesten utenkelig på mange av dagens populære steder fordi fjordene var dekket av is mesteparten av året.

Alle bygninger og gjenstander på Svalbard som er eldre enn 1946, er automatisk fredet. Men fredning hindrer ikke forvitring. Om noen år er mye borte.

«Vi kan ikke stoppe det som skjer. Klimaendringene tar fra oss muligheten til å se med egne øyne hvordan hvalfangerne levde, hvordan polfarerne forberedte sine ekspedisjoner.» SUSAN BARR

Ole Mathismoen

Noen av Svalbards små fangsthytter og andre bygninger er reddet inntil videre. På Jan Mayen repareres enda mindre fangsthytter og Gamle Metten – en av de tidlige meteorologiske stasjonene på øya.

– Vi klarer å sikre noe, men aldri for lang tid av gangen, sier polarveteran Susan Barr, fagdirektør hos Riksantikvaren.

Ole Mathismoen

– Vi klarer nemlig ikke stoppe det som skjer. Erosjonen, råten og rusten angriper raskere. Det viktigste nå er å sikre god dokumentasjon av det som finnes. Kulturminnevern er ikke alltid å ta vare på ting, ofte er kulturminnevern å dokumentere for ettertiden, sier Barr.

Da hun kom til Svalbard første gang i 1979, fantes ingen oversikt over eksisterende kulturminner. Susan Barr reiste rundt med mann og spedbarn og kartla restene etter fangstfolk og hvalfangere i flere år. Siden har hun jobbet for å redde det som reddes kan.

– Klimaendringene tar fra oss muligheten til å se med egne øyne hvordan hvalfangerne levde, hvordan polfarerne forberedte sine ekspedisjoner, hvordan fangstfolkene overvintret, og hvordan de første gruvearbeiderne fikk ut kullet.

PRIVAT

Ole Mathismoen

– Vi kan ikke stoppe klimaendringene, men vi kan forsinke ødeleggelsene ved å reparere noe, og ikke minst ved å begrense hvor folk kan gå i land. Slitasje fra folk ødelegger vel så mye som råte. Før var det mystisk å besøke Svalbard, bare fangstfolk og forskere kom til de øde stedene. Nå kan man kjøpe seg frem hvor som helst. Men jeg mener det ikke er en menneskerett å få gå på gravplasser eller ta på gamle bygningsrester, sier Susan Barr.

I dag er det ferdselsforbud på ni kulturminnesteder på Svalbard.

– Det burde vært forbudt å gå i land mange flere steder. Fortsatt halser forvaltningen etter utviklingen. Vi begrenser jo hvor folk får gå på gravhauger, i gamle kirker og katedraler. Små fangsthytter, gravplasser og restene etter polfarerne er en minst like viktig del av vår kulturarv. Det er en unik arv som nå slites ned, sier hun.

Ole Mathismoen

Ole Mathismoen