I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

I 1822 avskaffet keiseren akupunkturen i Kina, men den kom tilbake med kommunistene. Mao Tsetung selv trodde ikke på tradisjonell kinesisk medisin, men fremmet den tradisjonelle medisinen som et rent politisk prosjekt.

Svindel

Maos tanker spredte seg til Europa på 1970-tallet. Særlig vakte det oppsikt da man viste filmer av store operasjoner der akupunktur ble brukt i stede for narkose. Disse har viste seg å være svindel.

Grunnleggeren av norsk nevrofysiologi, professor Birger Kaada (1918-2000), reiste til Kina i 1974 og kom begeistret tilbake. Han publiserte over 60 artikler om emnet og lanserte en form for elektro- akupunktur som ble brukt bl.a. på Sunnaas sykehus. Men tilbudet forsvant fordi det ikke virket noe særlig.

Siden 1970-tallet har antallet vitenskapelige publikasjoner om akupunktur vokst eksponentielt, og i fjor utkom hele 1800 artikler.

På tross av intens forskning har ikke vår forståelse økt. Det er tvert imot blitt stadig mer uklart hvordan akupunktur virker, og ingen fundamentale påstander, for eksempel eksistensen av spesielle akupunkturpunkter er blitt tydelig bekreftet.

Mot kreftsmerter og kviser?

For sykdomsbehandling er også resultatene nedslående. I 2015/16 utkom 16 såkalte Cochrane-vurderinger som har høy tillit.

Tolv var negative, akupunktur kan ikke anbefales ved brystspreng, nyresykdom, svangerskapskvalme, eggløsningsproblemer, menstruasjonssmerter, kreftsmerter, brekninger ved tannbehandling, halsbrann, kusma, kviser eller etter slag.

De resterende fire rapportene var svakt positive, det var svak til moderat evidens for at akupunktur virker mot kvalme og nakkeplager. For migrene og tensjonshodepine (stress/spenningshodepine) ble det konkludert med at det var en liten effekt, for eksempel anga 51 % pasienter med tensjonshodepine en halvering av plagene ved akupunktur, mens 43 % av dem som bare mottok narreakupunktur hevdet samme.

Marginal og diffus effekt

Min egen oppsummering blir at nålestikk kan ha en svak, men reell effekt på enkelte typer av smerter og kvalme, kanskje som en distraksjon eller via de samme mekanismene som gir lindring når man blåser på et sår.

En slik marginal og diffus effekt danner imidlertid ikke grunnlag for noen akupunkturutdanning eller for en utvidet bruk av behandlingsformen i helsevesenet.

Tatt i betraktning hvor mye det har vært forsket, er det liten grunn til å tro at dette bildet kommer til å endre seg med mer forskning fremover. Kanskje er det på tide å avskaffe behandlingsformen slik kineserne gjorde for 194 år siden?

