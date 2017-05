Macron: Flytt fra Trump til Frankrike!

Frankrikes nyvalgte president lover ressurser og full politisk støtte for den som setter seg på flyet over Atlanteren. Han oppfordrer til hjerneflukt fra Trumps USA.

Macron har spilt inn en video som deles heftig på sosiale medier. Han henvender seg direkte til amerikanske forskere, gründere og andre som jobber med gode klimaløsninger.

«Vær så snill, kom til Frankrike, dere er velkomne. Vi liker innovasjon, vil liker innovative mennesker. Vi vil at folk skal jobbe med klimaløsninger, energi, fornybar og ny teknologi.»

Han lover kraftig økt satsing på å oppfylle Parisavtalen.

«Jeg vet hvordan deres nye president har kuttet budsjettene og deres arbeid ettersom han er ekstremt skeptisk til klimaendringer».

«Frankrike er deres land!», sier Macron.

Har ikke svart enda

Trump, som forleden sa han gledet seg til å jobbe sammen med Macron, har ikke respondert på video-invitasjonen. Kanskje han ikke har sett den, eller kanskje han gladelig vil eksportere klimaforskere og nytenkende innovative mennesker.

Penger og politisk støtte er uansett blitt stor mangelvare for klimaforskere og gründere hjemme i USA etter at Donald Trump ble president. Han har foreslått dramatiske offentlige budsjettkutt. Bare det kommende året skal miljødirektoratet EPA kutte 40 prosent i sitt vitenskapelige arbeid.

Trekker Trump USA fra Paris?

Tirsdag skulle Trump sammen med rådgivere bestemme om USA skal trekke seg fra klimaavtalen som ble undertegnet i Paris i desember 2015. Møtet er utsatt, men en avgjørelse er vent om kort tid.

Sjansen for at han trekker USA fra hele avtalen har økt etter at mange land har motsatt seg at USA reduserer sine utslippsforpliktelser som Barack Obama la inn i Parisavtalen.

Susan Walsh / TT / NTB scanpix

En grunn til utsettelsen kan, ifølge BBC, være at presidentens datter Ivanka Trump forsøker å hindre at USA trekker seg ved å få til et kompromiss som gjør at USA blir i avtalen, men at Trump «får lov» å gjennomføre sine løfter om en ny æra for kullindustrien.

Flere forhandlere har uttrykt at det kanskje er beste løsning at klimaskeptiske Trump ikke er en del av avtalen og de årlige forhandlingene fordi man da slipper at USA stopper alle tenkelige fremskritt.

Gene J. Puskar / TT / NTB scanpix

Hiver ut forskere

Bare den siste uken har Trump og hans klimafornektende ”miljøminister” Scott Pruitt fjernet penger, folk og vitenskapelig kunnskap om klimaendringene.

Pruitt har erklært følgende syn på menneskeskapte klimaendringer:

«Nei, menneskers aktivitet er ikke en viktig årsak til den oppvarmingen vi nå ser».

Og når man mener det, er det ikke oppsiktsvekkende at Pruitt forleden fjernet flere forskere og vitenskapsfolk fra EPAs vitenskapelige rådgivende styre. De skal erstattes av folk fra industrien, som ifølge Pruitts talsperson «vet mer om hvordan industrien rammes av regler og forbud», skriver New York Times.

Skjermdump fra EPAs hjemmeside

Pruitt har også satt i gang en omfattende «redaksjonell omskriving» av EPAs hjemmesider. Alt som i fremtiden skal stå om klimaendringer skal være i tråd med «et språk som passer med denne administrasjonens syn».

Alt om menneskeskapte klimaendringer er for lengst fjernet fra de offisielle sidene til Det hvite hus. Går man inn på siden presiseres det at teksten er «historisk» og «frosset i tid» til før Trump overtok. Og amerikanere som vil lese om klima på miljødirektoratets sider får beskjed om at siden er under revisjon.

Det er vel sannsynlig at klima og Parisavtalen blir et hett tema når president Macron og president Trump møtes til samtalene som Trump gleder seg sånn til.