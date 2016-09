Ny forskning: Slik kan hester «fortelle» oss hva de ønsker

Forskere ved Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og NIBIO har funnet ut at hester kan kommunisere med mennesker ved å bruke symboler. Metoden dukket opp da forskerne skulle studere hold av hester utendørs, forteller seniorforsker Cecilie Marie Mejdell ved Veterinærinstituttet.

– Forskere prøver ofte å måle og tolke dyrenes atferd for å undersøke hva de foretrekker, eller vil unngå. Men da vi skulle finne ut om hester fortrekker å være ute med eller uten dekken eller teppe tenkte vi; hva med å spørre hestene selv?

Det gjorde forskerne ved hjelp av dyretrener Turi Buvik, og resultatet overrasket dem.

På to uker med trening mellom 10-15 minutter om dagen, lærte alle hestene å kommunisere sine behov. Det ved hjelp av tre symboler som representerte dekken av, dekken på eller ingen endring.

Internasjonal interesse

Denne nye metoden ble publisert i slutten av juli og da Elsevier, et av verdens største forlag for medisinsk og vitenskapelig litteratur, sendte ut et nyhetsbrev 20 september der forskningen ble presentert, vekket prosjektet oppsikt over hele verden.

– De siste dagene har jeg fått mail og telefoner fra journalister i USA, Japan, Singapore, Australia, Europa, ja hele verden, forteller Mejdell.

– Det at hester kan bruke symboler og uttrykke egne ønsker er helt nytt, og det gjør at mange er interesserte.

Nå vil de norske forskerne søke om midler til å utvikle metoden og bruke den til å lære mer om hesters behov og atferd.

