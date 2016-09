Savnet romsonde funnet på komet

Funnet er gjort av den vesle sondens «moderskip», romsonden Rosetta, som går i bane rundt kometen.

Et bilde ESA har offentliggjort viser Philae liggende på siden i sprekken med et av landingsbeina pekende opp i været.

Skutt opp i 2004

Philae ble skutt opp sammen med Rosetta i mars 2004 og landet på kometen 67P/Tjurjumov-Gerasimenko i 2014.

Det ble ganske raskt klart at landingen hadde vært vanskelig, og at Philae ikke fikk nok lys på sine solcellepaneler til å lade batteriene om bord.

Nøyaktig hvor på kometen den hadde landet, var heller ikke kjent, til tross for at det ble opprettet kontakt med den.

Sonden sendte tilbake en rekke verdifulle vitenskapelige data før batteriene gikk tomme for strøm etter omkring 60 timer. Den våknet opp på nytt i juni 2015 og sendte en håndfull meldinger tilbake til jorda.

– Utrolig

Rosettas oppdrag er snart over, og sonden vil i løpet av noen uker treffe overflaten på kometen.

– Vi begynte å tro at Philae aldri ville bli funnet. Det er utrolig at vi fanget opp dette nå i oppdragets siste time, sier Patrick Martin, leder for ESAs Rosetta-prosjekt.

