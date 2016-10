Selv ikke de velinformerte og politisk engasjerte er rasjonelle når de velger parti | Øyvind Østerud

Forbløffet over presidentvalget i USA? Hvordan forstå fenomenet Donald Trump? Hvordan virker egentlig demokratiet som styreform? En ny bok gir oppsiktsvekkende og grundig dokumenterte svar – Christopher Achen og Larry Bartels, Democracy for realists.

Den tradisjonelle forestillingen er at velgerne gjør seg opp meninger som de vil at regjeringen skal følge. Så stemmer de på det partiet som ligger nærmest og venter at politikken følger av flertallets syn. Hvis ikke, blir regjeringspartiene straffet av stemmetap ved neste valg.

Dette synet er håpløst naivt, sier Achen og Bartels. Mange velgere vet svært lite om politikk, de følger dårlig med, vet ikke hva partiene står for og hvilke saker det er mulig å gjøre noe med. De fleste har nok med sine egne liv.

Ved neste valg blir regjeringen ofte straffet for noe som ligger utenfor dens kontroll, som naturkatastrofer og oljeprisen på verdensmarkedet og for dårlig økonomi de siste månedene før valget. Det alternativet som velges, kan bli en gedigen skuffelse eller en ren katastrofe, som da tyske velgere sluttet opp om Hitler som svar på mellomkrigskrisen.

De velinformerte gir valget et skinn av å være gjennomtenkt

De velinformerte og politisk engasjerte treffer ikke valg som er bedre tilpasset det demokratiske idealet, men de er flinkere til å rasjonalisere det valget de treffer. De gir stemmegivningen sin et skinn av gjennomtenkt sammenheng og faktabasert overveielse.

Som alle andre fordreier de fakta og mistolker partisynspunktene for å tilpasse dem sine egne ønsker og aversjoner. Under president Clinton mente for eksempel de velgerne som ikke hadde stemt på ham at underskuddet på statsbudsjettet fortsatt steg, mens lett tilgjengelig informasjon viste at det gikk betydelig ned.

Valgene våre preges av hvem vi identifiserer oss med

Hvorfor stemmer vi da som vi gjør? Svaret, sier Achen og Bartels, er at de holdningene og sympatiene og antipatiene vi har, er preget av dem vi finner det meningsfylt å identifisere oss med. Det gjelder også partivalg.

Vi mener og stemmer som en gjør når en tilhører journaliststanden eller kulturlivet eller samfunnsviterne eller det sosiale nettverket eller venninnegjengen. Kanskje oldefar valgte et parti som familien har holdt fast ved.

Vi former virkelighetsoppfatning og faktagrunnlag etter gruppe og parti som er viktig for oss. Vi kan tilpasse oss det valgte partiets syn eller vri på bildet av partiet for å få det til å passe. Vi tror at vi tenker, men det er stammens røst som lyder gjennom oss.

Mindre ulikhet er oppskriften for bedre demokrati

Dette betyr ikke at folk er ute av stand til å straffe en regjering for grovt vanstyre. Det betyr heller ikke at diktatur eller ekspertstyre er bedre. En diktator kan misbruke makt uten noen form for korreksjon. Et ekspertstyre kan mele sin egen kake og gi politikken et skinn av saklighet.

Democracy for realists er heller ikke siste ord. Den vil bli diskutert og nyansert i lang tid fremover. Dette er en av tiårets grundigste og mest utfordrende studier av demokratisk styresett.

Kan demokratiet forbedres selv om standardoppfatningen av demokrati skulle være et romantisk folkeeventyr? Ja, sier Achen og Bartels, det kan forbedres ved mindre politisk og økonomisk ulikhet. Større likhet ville redusere spillerommet for maktmisbruk, korrupsjon og særinteresser.

