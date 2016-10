Simen Gaure i Uviten: Du lytter – hvem taler?

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

I gamle dager da halve befolkningen tjenestegjorde i Forsvaret, kunne man lese oppslag ved telefoner og annet kommunikasjonsutstyr: «De taler – hvem lytter?»

Dette var en påminnelse om at man ikke skulle være slumsete med å snakke om hemmeligheter på åpent samband, det kunne jo være at Fienden lyttet, uten å fortelle Dem.

Nå for tiden har Stortinget bestemt at det ikke skal være særlig mange i Forsvaret, og en annen påminnelse er blitt vel så aktuell for folk flest: «Du lytter – hvem taler?»

Avsløringer

Vi leser for eksempel i avisene om hvordan Wikileaks bringer avsløringer om Hillary Clinton midt under presidentvalgkampen, og på den måten agerer politisk.

Men hvem og hva er Wikileaks, hvor kommer informasjonen fra? Hvem taler?

Wikileaks omtaler seg selv gjerne som et varslernettsted. På nettsidene deres fremgår det at man kan sende dem informasjon via diverse nettjenester som anonymiserer avsenderen. Så publiserer Wikileaks det. Kanskje. Og siden det kommer fra Wikileaks, og formodentlig fra en etisk bevisst varsler, får det automatisk en aura av autentisitet, det blir liksom et direkte innblikk i det indre liv i hvor det nå lekkes fra.

Kanskje det, men det er vi faktisk uvitende om. Wikileaks vet noen ganger hvem som leverer informasjonen, andre ganger ikke, og de vet ikke alltid hvorfor. Wikileaks er som et hull i veggen som det strømmer informasjon ut av, og denne informasjonen er liksom Sann, fordi den kommer fra Wikileaks. Om det fungerer slik at all informasjon som puttes inn automatisk kommer ut som Sannhet, eller om det foregår en redigering og utvelgelse etter noen bestemte prinsipper, vet vi også lite om. Det er ingen måte vi kan undersøke varslerens motiver eller pålitelighet på. Noe av det som kommer ut kan verifiseres som riktig, men det andre? Vi vet ikke.

Rapport om media

Wikileaks er ikke det eneste eksempelet på at avsenderen er ukjent, med ukjente motiver.

I rapporten «Fog of Falsehood: Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine» undersøker Det Finske Utenrikspolitiske Institutt hvorvidt veldesignet russisk desinformasjon om Ukraina siver inn i europeisk presse.

Rapporten gjennomgår media i en rekke europeiske land, og undersøker om typiske rammefortellinger fra det russiske utenriksdepartementet og de statlige informasjonsbyråene Russia Today og Sputnik gjenfortelles ukritisk. Spesielt har man sett på fortellinger rundt Russlands anneksjon av Krim, nedbrenningen av fagforeningsbygningen i Odessa, nedskytningen av passasjerflyet MH17 og slaget om Ilovaisk.

I hovedsak er inntrykket av europeiske medier positivt, de russiske rammefortellingene blir referert, men med tydelig angivelse av hvor de stammer fra. Unntaket er noen få medier langt ute i venstrefløyen, som i mange tilfeller utgir de russiske fortellingene som sine egne nøytrale beskrivelser.

Når det kommer til konkret ordvalg står det derimot dårligere til. Formuleringer som er ren desinformasjon fra russiske myndigheter, som «Kiev-regjeringen» (det er Ukrainas regjering, ikke en lokalregjering), «folkeavstemningen på Krim» og «Folkerepublikken Donetsk» er blitt overtatt ukritisk av mange medier. Dog uten at det er påvist at europeiske politikere har agert på slik snurrig informasjon.

Interessant og spennende

Kort sagt, vi vet ikke alltid hvem som taler. Er det hardtarbeidende gravejournalister, høyverdige varslere, smarte lobbyister, informasjonsmedarbeidere i navnløse statlige etater? En finurlig blanding?

Informasjon blir ikke pålitelig av at den er interessant og spennende.

