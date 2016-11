Simen Gaure i Uviten: Overtro i vår digitale tid

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Simen Gaure, Kristian Gundersen og Øyvind Østerud hver uke om det de mener er mangelfull forskning, flau formidling, kunnskapsløs politikk eller ren fusk.

I gamle dager, da menneskene og dyrene var små, fant man på religioner og annen overtro. Det var ånder og nisser, krefter og skjeggemenn i himmelen som huserte med natur og mennesker. Det går lang tid mellom nye religioner oppstår. I vår tid tar forsøkene på å forstå verden litt andre former, ikke minst fordi man etter opplysningstiden og vitenskapens fremvekst ikke så lett kan mane frem bilder av styrende krefter som ingen kan påvise annet enn i fantasien.

Datamaskinenes superintelligens

Dog finnes det tilløp, alminnelig kjent er diverse alternative bevegelser som sysler med krefter i pyramider, kvanter og krystaller, homeopater og desslike. Mindre kjent er hitech varianten som den transhumanistiske filosofen Nick Boström har manet frem for datanerder. Tankegangen går omtrent som følger: Om noen år er datamaskinene blitt så kraftige at vi kan simulere mennesker inni datamaskiner, hele mennesker med omgivelser, sanser, følelser, tenkning, bevissthet og all ting. Etter hvert kan vi simulere hele samfunn, som selvfølgelig programmerer datamaskiner. Datamaskinene våre vil bli smartere enn oss, og de vil da få akselererende høyere intelligens ved å forbedre seg selv. Dette er den såkalte «teknologiske singulariteten» som er basis for en rekke spekulasjoner av varierende bonitet blant Boströms epigoner.

Datanerdenes dommedag

En eskatologisk utgave av singularitetslæren fremsier at når dataprogrammene overgår oss i intelligens, vil de ta rotta på og utkonkurrere oss slik at menneskeheten dør ut eller blir slavebundet. Varianter av denne troen har en lang rekke prominente tilhengere: Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates og Peter Singer, som på dette grunnlaget advarer mot kunstig intelligens.

Det er fullt mulig at noen av disse formodentlig intelligente menneskene nærer et ønske om å utrydde eller slavebinde mindre intelligente utgaver av vår art, men hvis man for eksempel prater litt med medlemmer i Mensa eller diverse professorer ved universiteter, er det lite som tyder på at slike drømmer er en bivirkning av høy intelligens. Hvorfor man skulle utstyre en datagreie med slike ønsker er høyst uklart. Men det er en artig tro.

Fjortis-simulering

En ikke fullt så dommedagspreget variant av singularitetslæren er enda mer selsom. For hvordan kan vi vite at vi ikke selv bare er en simulering inni en datamaskin som styres av noen langt fremskredne kreaturer, som kanskje attpåtil selv er simuleringer i en annen datamaskin? Boström har endatil et filosofisk regnestykke som utsier at dette er svært sannsynlig. Også denne retningen har prominente profeter. Altså at vi sannsynligvis er karakterer i en hyperavansert versjon av videospillet Grand Theft Auto XVI som spilles av en hormonplaget fjortis-simulering i en høyere virkelighet. Dette ville utvilsomt forklare en rekke merkverdigheter og fortredeligheter i våre miserable liv. Og det blir gode historier og filmer av slikt, som for eksempel i fantasyfilmene The Matrix og Inception.

Ubegripelige dataapparater

Det er morsomme spekulasjoner, men de mangler en vesentlig ingrediens; ingenting tyder på at de er riktige, at det faktisk forholder seg slik. Det er tankekonstruksjoner uten noen forankring i observasjoner. Man har kun erstattet den allstyrende mannen i skyen med en teknisk avansert fortelling basert på vår tids hverdag: Dataapparater som for mange er ubegripelige, men nødvendige. At milliardærer nå velger å bruke pengene sine på å prøve å komme ut av simuleringen vi er i, er selvfølgelig deres eget valg. Men når tilstrekkelig mange tror, blir troen fort en kraft i samfunnsutviklingen også, uten at den blir riktigere av den grunn; akkurat dette er en kjernevirksomhet i mange religioner. Vi får håpe singularitetslæren ikke griper om seg, vi har nok sånt vås allerede.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les flere av Simen Gaures artikler i Uviten: