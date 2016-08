Snorking kan skyldes høy forurensning

Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen er en av forskere bak undersøkelse der 12.000 personer på Island, i Norge, Sverige, Danmark og Estland er spurt om blant annet søvn og trafikkstøy.

Trafikkstøy på soverommet

Studien viser at de som oppga at de var utsatt for trafikkstøy på soverommet hadde 29 prosent større risiko for å snorke.

– Det betyr ikke nødvendigvis at vi tror at det er trafikkstøyen i seg selv som gir snorking. Det er plausibelt at årsaken er forurensning, sier Johannessen.

– Vi vet at det er en forbindelse mellom passiv røyking og snorking, og man kan tenke seg at luftforurensing og passiv røyk virker på noenlunde samme måte, sier Johannessen.

Forskerne tenker at dersom støy slipper inn i soverommet, er det sannsynlig at forurensning også gjør det.

Trøtt om dagen selv med nok søvn

– Det var overraskende at det var en så sterk forbindelse mellom trafikkstøy og snorking. For å finne mer ut om dette trenger vi objektive målinger av forurensing, sier Johannessen.

Undersøkelsen viser også at mennesker som er utsatt for høye nivåer av forurensning hadde 65 prosent større risiko for å føle seg trøtte på dagtid.

– Da har vi justert for søvnlengde. Det skyldes altså ikke at de har sovet for lite. Trøttheten kan skyldes dårlig søvnkvalitet på grunn av enten trafikkstøy eller forurensning i luften de puster inn, sier Johannessen.

Fakta: Om undersøkelsen Forskningsinstitusjoner i Norge, Island, Sverige, Danmark og Estland samarbeider om undersøkelsen. Studien har pågått siden 1990, og spørreskjema er sendt ut tre ganger, senest i 2014. 12.000 personer fra et tilfeldig utvalg av befokningen svarte blant annet på om de hadde symptomer på luftveissykdommer, om de røyket, var fysisk aktive og om de bodde nær en trafikkert vei.

Legges frem denne uken

Undersøkelsen skal legges frem på en konferanse i London, European Respiratory Society’s International Congress, som starter denne uken.

Studien vil bli publisert i tidsskriftet Sleep Medicine og skal presenteres på European Respiratory Societys årlige kongress i London, med mer enn 20.000 deltagere fra hele verden.