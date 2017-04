Er det mange gravide som slanker seg? Det vet ingen, men alle er bekymret.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Flere medier skriver om en ny trend. Gravide slanker seg. Av hensyn til eget utseende eller for å få lette fødsler, ifølge blant annet Aftenposten, TV2 og KK.

Jeg lurer på om denne trenden finnes i det hele tatt.

Oppslagene følger samme mønster. De har som premiss at slanketrenden eksisterer, men belegger den svakt. KK refererer en blogger som har overhørt en samtale mellom to anonyme kvinner. På God morgen Norge sier en jordmor at «hun har hørt snakk om det» og «at man ser det noen steder».

Så blir ekspertene intervjuet. Legene og forskerne stiller ikke spørsmål ved selve premisset: trendens eksistens. Om dette er et fenomen, er det uønskelig og skadelig, svarer de.

Rykter og kjendiser

Allmennlege og universitetslektor på NTNU, Kari Løvendahl Mogstad har bekreftet trenden i blogg på tidsskriftet.no: «Nå har vi altså kommet dit at enkelte går inn for å få barn som nærmer seg den nedre grensen for normal og anbefalt fødselsvekt. Det er en trend vi må ta på alvor, og prøve å stoppe». På egen blogg kom forbeholdene, at det trolig ikke er mange gravideslankere.

Hanne Charlotte Schjelderup, som er leder av Jordmorforbundet, bekrefter til KK at «slanking er en usunn trend blant noen gravide». Hun angir ikke hvor mange «noen» er.

I Aftenposten er det jordmor Marie Svedberg som bekrefter fenomenet. Hun har det fra en kvinne, som sammen med to venninner, ville legge på seg minst mulig. Det er ikke akkurat slanking, men slik fremstilles det senere i artikkelen.

Danske medier plukket også opp denne farlige trenden, men fra norske kilder. For den danske jordmorforeningen kjenner ikke til noe slik tendens, ifølge BT. Kanskje er dette særnorsk?

Det er ingen tall, men rykter og bilder av kjendiser som ble raskt slanke etter fødsel.

Jordmødrene er heller ikke enige om helsefarene: i TV2 sier Annett Michelsen at fosteret tar næringen det trenger, men at slanking går ut over mors helse. Mens Schjelderup sier til KK at slanking kan føre til underernærte barn med helseproblemer.

Vi hører også fra gravide som slett ikke slanker seg, men er forferdet over dem som gjør det. Også sosiale medier og bloggsfæren er forskrekket – det skriver mediene om: at kvinner er opptatt av temaet.

Alle fordømmer den dårlige moren, den egoistiske uten omsorg for barnet. Hun vi ikke får møte i medieoppslagene, men som alle sier at finnes.

Dette er svakt belagt med forskning, bekrefter Mogstad i en e-post når jeg spør henne om dokumentasjon på trenden. Mogstad henviser til jordmødrenes erfaringer.

Jordmorforeningen viser til Mogstad, når jeg spør dem.

13 år og ingen tall

Det er ikke så rart at forskningen ikke fanger opp helt nye trender. Men VG skrev om trenden allerede i 2004. På tretten år burde noen ha kommet opp med tall og dokumentasjon.

Kroppspress og uvettig slanking er et problem, men er det økende blant gravide kvinner?

Du skal ikke lenger spise for to og hvile deg gjennom et svangerskap. Nå skal du passe vekten og ha moderat vektøkning av hensyn til barnet. Inaktivitet er ikke gunstig, du kan trene moderat. Overdrivelse den ene eller andre veien er ikke bra.

Jeg kan ta feil, kanskje vokser antall gravideslankere. De fordømmes av alle. Kanskje de heller burde telles, dokumenteres, forklares og støttes ut av trenden.

