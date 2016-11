Uviten: Frykter for amerikansk forskning | Nina Kristiansen

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Simen Gaure, Kristian Gundersen og Øyvind Østerud hver uke om det de mener er mangelfull forskning, flau formidling, kunnskapsløs politikk eller ren fusk.

Forskere ble rasende da den amerikanske foreningen for fysikere i en pressemelding gratulerte Donald Trump med valgseieren.

Fysikerne skrev at slagordet «Make America Great Again» også må gjelde gjenreisingen av USAs ledende rolle i vitenskapen, som de mener har gått tapt det siste tiåret.

Stenersen, Tor / Aftenposten

Forskere protesterte i alle kanaler. De fleste mente forskerstøtte var uforenlig med Trumps klimaskepsis og diskriminerende uttalelser om kvinner og minoriteter. Trump er anti-vitenskap, sa en forsker til tidsskriftet Nature.

Trump mangler en grunnleggende forståelse for vitenskap, både som kunnskapsbank og som metode for å forstå verden, skrev vitenskapsjournalist Matthew Herper i Forbes før valget. Foreningen for fysikere beklaget og trakk raskt tilbake pressemeldingen.

Skeptisk til global oppvarming og vaksiner

Forskningspolitikk ble knapt nevnt i valgkampen, men Trump har tvitret og snakket om enkeltsaker.

Mest kjent er hans skepsis til menneskeskapte klimaendringer, hans teori om global oppvarming er et kinesisk komplott og hans løfte om at USA skal gå ut av Parisavtalen.

Det gir grobunn for bekymringer om at Trump vil sette resultatene fra klimaforskningen til side i sin energi- og miljøpolitikk. Han har også flere ganger gjentatt myten om at vaksinering kan føre til autisme. Helseforskere er også bekymret for Trumps kritikk av National Institutes of Health (NIH), som har ansvar for offentlig forskning på helse og biomedisin.

Trump uttalte at han hadde hørt «grusomme ting om NIH».

Han har også kritisert romfartsorganisasjonen NASA og varslet endret romfartspolitikk, men det er uklart hvilken.

Han sa i oktober at «NASA må lede veien til stjernene». Og dermed er tolkningene i gang. Det kan bety økte bevilgninger til utforskning av verdensrommet, og mindre til NASAs klimaforskning, ifølge Erik Tandberg på forskning.no.

Opposisjon eller samarbeid

Forskningen er internasjonal, og de fleste land konkurrerer om de største talentene.

Trumps anti-innvandringspolitikk kan minske interessen til, og muligheten for, dyktige forskere fra andre land til å jobbe i USA. Noen utenlandske forskere vurderer å reise hjem.

«Dette er grusomt for vitenskapen, forskning, utdanning og fremtiden for planeten vår. Jeg antar det er på tide for meg å reise hjem til Europa», tvitret María E. Escribano, forsker i grønn energi på Stanford-universitetet.

Nå skal Trump fylle Det hvite hus med sine folk. En av dem er den viktige stillingen som vitenskapelig rådgiver. Men forskere trengs også i mange andre komiteer og jobber. Nå går debatten om opposisjon eller samarbeid er veien fremover for amerikansk akademia.

Et svart hull

For Trump har tro på innovasjon. Og han knytter det til forskningsbevilgningene, som han har sagt han vil støtte. Men her tviler mange, for Trumps valgløfter vil koste. Hverken han eller republikanerne i Kongressen vil øke skattene. Derfor må løftene finansieres gjennom kutt i offentlige utgifter, og det kan bety kutt i forskningsbudsjettene.

Spekulasjonene er mange om Trumps videre ferd. Politikken hans er ukjent og uklar. Det gjelder også forskningspolitikken.

«Vi ser inn i et svart hull. Ingen aner noe om hva den fyren vil gjøre, og jeg er ikke sikker på at han vet det selv heller», uttalte Michael Lubell fra City College of New York.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Her kan du lese flere av Nina Kristiansens Uviten-spalter: