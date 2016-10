Skiløperen gråter. Det var uforskyldt. Hun visste ikke at kremen inneholdt forbudte stoffer. Hun bedyrer sin uskyld.

Er skiløperen norsk, tror vi på henne. Er hun finsk eller russisk, tror vi hun lyver.

Det er mange grunner til å ikke stole på Therese Johaug. For vi har hørt historien før. Idrettsutøvere som ikke ante at preparatet de tok var ulovlig. Forklaringer som handler om tilfeldigheter, engangstilfeller av dårlig kontroll og leger som tar ansvaret for handlingen.

Men nordmenn stoler på nordmenn og særlig norske idrettsutøvere.

En meningsmåling fra TNS Gallup i år viste at idrettsutøvere har stor tillit i den norske befolkningen. Langrennsutøver Marit Bjørgen var den vi stolte mest på. Mer enn på Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

Forskning.no

Nordmenn er tillitsfulle

Nordmenn stoler stort sett på hverandre. I en undersøkelse fra NSD i fjor svarte syv at ti nordmenn at folk er til å stole på. En europeisk undersøkelse viste at folk i Norge er svært tillitsfulle.

Men vi vet jo at idretten er full av doping. Og at mange ikke blir tatt. En studie i tidsskriftet Sports Medicine anslo at mellom 14 og 39 prosent av toppidrettsutøvere doper seg. Tallet de kom fram til gjennom spørreskjemaer og labtester, er langt høyere enn andelen positive doptester gjort av WADA.

En dansk studie viser at eliteutøverne ikke har tillit til hverandre. Flertallet av 645 utøvere svarte at de mente sitt eget lands dopingkontroller var bra nok, men at testingen i andre land ikke var omfattende nok eller ble satt til side for å oppnå medaljer.

Doping er vitenskap

Dopingkappløpet står mellom forskere og antidopingbyråene på den ene siden og idrettsutøverne og teamene deres på den andre. Men jukserne har også med seg forskere. En av de mer kjente er Stephen Dank, idrettsforsker og biokjemiker fra Australia. Han er utestengt fra all idrett på livstid, etter å ha satt opp et dopingprogram for fotballklubben Essendon.

I sommer kom rapporten som viste at russiske forskere var aktive i det statlige dopingprogrammet. Det kan ha pågått lenge, for på 1970-tallet ble det også avslørt at russiske forskere tjente fett på å forsyne landets utøvere med prestasjonsfremmende midler.

Bruk av dop i idretten er vitenskap. En idrettsutøver ville ikke alene klare å smette unna dopingkontrollene. De må ha forskere, leger og/eller trenere med seg. Det skal nitidig testing og nøye analyser til for å finne fram til preparater som lar seg kamuflere, og doser og tidspunkt som ikke blir avslørt i dopingtester.

Jukseforskerne vinner

Forskerne som tjener gode penger på jukset, forsøker å utkonkurrere forskerne som jager jukset. Og de ligger foreløpig foran.

Men forholdet mellom doping og forskning handler ikke bare om pushere og politi. Idrettsforskerne står i fare for å gjøre studier på utøvere som er dopet. Resultatene kan bli svekket eller i verste fall ugyldige, om de bygger på sportsresultater som er falskt gode.

Therese Johaugs historie kan være sann, selv om den ligner på den juksemakerne forteller før alt er avslørt. Men at idretts-Norge og nordmenn flest reagerer med tillit til Johaug, er i alle fall helt typisk. Det gjorde finnene også. Det er også et land med mye tillit til sine egne.