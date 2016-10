Vet ikke hva som har skjedd med Mars-sonde

Sonden har sammen med moderfartøyet Trace Gas Orbiter (TGO) vært underveis til Mars i sju måneder. Klokken 16.48 skulle den etter planen lande mykt på Mars' overflate etter å ha bremset ned fra svimlende 21.000 kilometer i timen i løpet av seks minutter. Nå er det store spørsmålet om det virkelig har lyktes, etter at signalet fra Schiaparelli brått forsvant.

ESAs operasjonsleder Paolo Ferri advarer mot å trekke forhastede konklusjoner, og sier det er nødvendig med mer analyse av dataene som er hentet inn.

– Men dette er selvfølgelig ikke gode tegn, sier han.

Forskerne arbeidet onsdag hektisk for å forsøke å opprette kontakt, og håpet er nå at et NASA-fartøy i bane rundt Mars kan fange opp signaler.

NASA-hjelp

ESAs forskerne i kontrollrommet i Darmstadt hadde kontakt med sonden mens den passerte gjennom Mars-atomsfæren i høy hastighet, og signalene tydet blant annet på at bremsefallskjermen løste seg ut som den skulle. Men like før landingen forsvant signalet.

ESA har i flere år hatt romsonden Mars Express i bane rundt den røde planeten. Sonden tok opp signalene fra Schiaparelli sendte ut på sin ferd mot overflaten. Opptaket ble raskt analysert av ESAs eksperter.

– Opptaket fra Mars Express gir oss ingen konklusjon – det er uklart hva status er for landeren, meldte ESA på Twitter like etter klokka 19.

NASA-sonden ESA nå håper kan hjelpe dem, heter Mars Reconnaissance Orbiter. Den passerer onsdag kveld over landingsområdet og lytter etter signaler.

I bane

Den gode nyheten for ESA er at Schiaparellis moderfartøy, sonden Trace Gas Orbiter (TGO) ser ut til å ha gått inn i bane rundt Mars som planlagt.

TGO er et avansert fartøy som skal «snuse» på partikler fra Mars-atmosfæren, på jakt etter tegn til liv. Det er den største og viktigste delen av ESAs Mars-ferd, som har fått navnet ExoMars.

Schiaparelli er først og fremst designet for å prøve ut landingsteknologi, som en generalprøve før neste fase av ExoMars-prosjektet. Da håper ESA å lande en rullende robot på Mars-overflaten, slik NASA tidligere har gjort.

Det å lande på Mars er ekstremt krevende, og svært mange av forsøkene har slått feil. I 2003 mistet ESA kontakten med sonden Beagle 2, som reiste til planeten sammen med Mars Express-fartøyet. (©NTB)