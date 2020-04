Koronaviruset

* Globalt er det registrert nær 1,5 millioner smittede, fordelt på nesten alle verdens stater. Tallet på døde har passert 86.000, de fleste i Europa. * Cirka 310.000 er friskmeldt. * Italia har over 17.000 døde, mens Spania har drøyt 14.500. I USA er tallene raskt stigende. * I Norge er det nå godt over 6000 bekreftede smittetilfeller og 102 døde. * Barnehager, skoler og læresteder er stengt til over påske, større ansamlinger av folk er forbudt, og folk oppfordres til å holde seg hjemme hvis det er mulig.