Reagerte med raseri etter ydmykelse

Magnus Nedregotten og Kristin Moen Skaslien. FOTO: AP

Norge har imponert i starten på mixed double-turneringen i curling. Men i kampen mot USA lørdag ble det bråstopp. Amerikanerne vant med utklassingssifre: 10–3.

På et spesielt tidspunkt i kampen rant det over for Magnus Nedregotten. Les mer om det og kampen for øvrig her.