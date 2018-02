Maren Lundby falt

i dag kl 13:43 av Daniel Røed-Johansen

FOTO: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Maren Lundby er en av Norges største gullhåp. På dagens trening gikk det galt. VG skriver at hun falt.

Lundby skal ha mistet kontrollen etter landing. Hun kom seg etter hvert på beina.

Sportssjef Clas Brede Bråthen sier til VG at det er ingenting som tyder på at Lundby er alvorlig skadet. Vi krysser fingrene for at Lundby er klar for morgendagens OL-renn.