Beklager TV-tabbe

FOTO: NTB scanpix

– Hvorfor er de så gode? lurer dere kanskje på. Fordi skøyter er et viktig transportmiddel i en by som Amsterdam, som ligger på havnivå. Som dere all vet, har de mange kanaler som fryser om vinteren. Så lenge disse kanalene har eksistert, har nederlenderne skøytet på dem for å komme seg fra sted til sted, kjøre om kapp og ha det gøy.

Det sa den kjente, amerikanske TV-personligheten Katie Couric da hun kommenterte åpningsseremonien.

I etterkant er hun blitt møtt med latterliggjøring på sosiale medier.

Nå beklager hun.

– Gratulerer til Nederland med medaljefangsten så langt. Jeg ber om unnskyldning for at jeg var på tynn is hva skøyting på kanalene angår, skriver hun på Twitter: