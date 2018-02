Avga positiv dopingprøve - hevder han ikke skjønner hvorfor

FOTO: Rune Petter Ness

Den russiske OL-delegasjonen bekreftet tirsdag at curlingspilleren Alexander Krusjelnitskijs B-prøve også er positiv.

Curlingspilleren hevder at han skjønner ingenting etter at han har testet positivt for doping.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg i løpet av min idrettskarrière aldri har brukt forbudte stoffer eller uærlige metoder, sier Krusjelnitskij og omtaler det hele som et «sjokk».

Han og OAR står i fare for å miste OL-bronsen i mixed curling til Norge, men det er uklart hva slags straff russerne får.

– Dette er et hardt slag for meg, mitt rykte og min karrière, sier Krusjelnitskij i en offisiell uttalelse.

