Sammenlignes med Klæbo og Northug

FOTO: NTB scanpix

Under dagens OL-kombinertrenn gikk Jarl Magnus Riiber ut med flere langrennskjemper like bak. Det var ventet at han ville bli distansert, men han kjempet om medalje helt til oppløpet.

Selv om det ble en ny fjerdeplass, høstet han mye ros for langrennet han gikk. Ekspertkommentator Åge Skinstad poengterte at det var det beste langrennsløpet han hadde sett fra Riiber. Han lot seg imponere over Riibers taktiske disposisjoner under rennet. Riiber holdt seg foran og bremset feltet flere ganger.

Også Eurosports kombinertekspert Kjetil Strandbråten, som i tillegg har en rolle i Norges Skiforbund, mener at Riiber gikk godt taktisk. Faktisk så godt at han sammenlignes med Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo, langrennsløpere som er vant til å leke med konkurrentene.

- Jeg fikk frysninger av å se ham gå, sa Strandbråten etter rennet, før han la til:

- Kanskje får vi en Northug eller Klæbo i kombinertsporten.

Uansett har Riiber prestert best av de norske kombinertløperne i OL. Hva han selv tenker om rennet, kan du lese mer om her.