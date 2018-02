Sundby: – Jeg var livredd hele dagen

FOTO: Martin Slottemo Lyngstad

Martin Johnsrud Sundby vant gull på lagsprinten sammen med Johannes Høsflot Klæbo, men før gulløpet angret han skikkelig på at han hadde sagt ja til å gå.

– Jeg gikk jo for en lagkompis. For meg var det to mulige utfall: Enten ble han helten, eller jeg syndebukken, sier Sundby.

Nå drømmer han om gull på femmila, men han vil ikke høre snakk om at han «fortjener» gullet.

