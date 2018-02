Vil fjerne dette fra OL

FOTO: Martin Slottemo Lyngstad

Her kan Johannes Høsflot Klæbo strekke armene i været som seierherre, mens makker Martin Johnsrud Sundby kommer ilende til.

Den norske duoen var overlegne under sprintstafetten. De gikk alene i tet de siste to etappene. For Eurosport-ekspert Robin Bryntesson er det et godt eksempel på hvorfor han mener at øvelsen bør fjernes fra OL-programmet.

Bryntesson er tidligere langrennsløper, men for nordmenn er han kanskje mest kjent som programledermakker til Nicolay Ramm under Lahti-VM i fjor.

– Da jeg gikk, syntes jeg at det var den morsomste distansen. Men å se på? Nei, det er helt verdiløst, sier Bryntesson, som mener at lagsprinten ikke er for sprintere, men for distanseløpere.

