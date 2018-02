Trodde han skulle straffes - ble flaggbærer

FOTO: Reuters/ NTB scanpix

Lørdag sikret Billy Morgan bronsemedalje i big air-konkurransen i snowboard. Det måtte feires. Og for en feiring det ble. Sent på natten skal han ha blitt trillet gjennom utøverlandsbyen i en handlevogn.

Da han dagen etter ble innkalt av lagledelsen, trodde han at han skulle bli skjelt ut. Ledelsen ville imidlertid snakke med ham av en helt annen grunn.

- Jeg trodde jeg var i trøbbel, men så fikk jeg beskjed om at jeg skulle være flaggbærer, sier Morgan, som dermed fikk oppleve et av sine stolteste øyeblikk under avslutningsseremonien.

Den eksentriske utøveren snakket videre om den ville bronsefeiringen.

- Jeg husker ikke, men angivelig skal jeg ha blitt fraktet tilbake i en handlevogn.

Morgan er kjent for sine sprø påfunn. I Sotsji for fire år siden danset han med et toalettsete rundt nakken etter avslutningsseremonien.