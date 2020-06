Jeg har sett at du og andre samlivsterapeuter flere ganger har advart om problemer som kan oppstå når par går oppå hverandre hjemme i ukevis i forbindelse med koronapandemien. Vi er et sånt par. Min samboer har fortsatt hjemmekontor. Jeg har dels vært i karantene og isolasjon på grunn av mistanke om smitte, dels har jeg vært hjemme med våre to små barn når de ikke har kunnet være i barnehage.

I nesten åtte uker var vi hjemme alene mesteparten av døgnet, og mot slutten holdt vi på å gå hverandre på nervene. Mildt sagt. Jeg tror bare vi var så utrolig lei av hele situasjonen, og det var stort sett ingen andre å ta det ut på enn hverandre.