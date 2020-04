På denne tiden av året deler vi en pensjonert melkeku mellom fire familier. Derfor ser plutselig kjøkkenet mitt ut som om jeg også er blitt skremt til hamstring. Det er jeg ikke.

Jeg har skrevet om kua før, og det er fordi jeg er veldig opptatt av den. Når den kommer i hus, er det plutselig en overflod av kjøtt her. Men utfordringen er å få det kvarte dyret til å vare så lenge som mulig, for det skal vare et helt år.