Den spinkle gutten vrir konsentrert på en Rubiks kube. Hendene jobber kjapt. Gutten som sitter og vipper på stolen i rettssal 327 i Oslo tingrett, kan godt bli tatt for å være 13 år. Men «Hamza» er 15. Nå sender han kjappe, oppmuntrende blikk til storebroren. «Ahmed» har antydning til bart og liker å kle seg i merkeklær. 16-åringen tvinner en strikk mellom fingrene. Til slutt setter han den like godt rundt det korte håret.

I Oslo er mange redde for dem. Lærere er blitt syke. Familier har ønsket å flytte fra nabolaget. I lang tid har andre kriminelle vært ute etter å ta dem. Både politiet og barnevernet frykter at de to brødrene kan komme til å drepe eller bli drept.