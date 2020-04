Rådhuset i Oslo minner om et bygg fra Ringenes Herre. Det er dagen etter at Erna Solberg avlyste påsken og forlenget nedstengningen. Fra utsiden virker kolossen med de to høye tårnene livløs og fraflyttet. Miljøpartiet De Grønne har fått det som de vil: bilfritt sentrum. Vil du ha det dødere, må du i et mausoleum.

Flaggstang-tauene pisker taktfast i metallet to ganger i sekundet, pling, pling, men den uvante stillheten er så altoppslukende at man skvetter da klokkespillet minner om at tiden er inne.